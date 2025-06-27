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АРМА объявило конкурс на управляющего арестованными активами "Багрян" в Киевской области

АРМА
АРМА ищет управляющего для арестованных активов в Киевской области/АРМА

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) объявило конкурс на отбор управляющего для арестованного имущества, принадлежащего ООО "Багрян" и передано в управление по решению следственного судьи Васильковского горрайонного суда Киевской области.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение АРМА.

Имущество расположено в селе Диброва, Фастовского района Киевской области и включает комплекс нежилых помещений и земельных участков:

  • нежилые помещения площадью 141 кв.м, 227,4 кв.м и 1257,6 кв.м;
  • отдельное нежилое здание площадью 62 кв.
  • пять земельных участков общей площадью более 0,76 га.

АРМА подчеркивает, что указанное имущество является инвестиционно привлекательным и имеет потенциал для эффективной коммерческой эксплуатации.

Все детали активов уже доступны в электронной системе Prozorro.Продажи. Подать тендерное предложение можно до 4 июля 2025 включительно, до 18:00.

Добавим, накануне АРМА объявила рыночные консультации по управлению тремя гостиничными комплексами в Одессе. Речь идет об исторической гостинице "Моцарт", функционирующей бизнес-отель "ОК Одесса" в Аркадии и большом комплексе "Аркадия".

Автор:
Татьяна Гойденко