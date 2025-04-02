АРМА продало топливные колонки за 2,18 млн грн

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало топливные колонки за 2,18 млн грн через систему Прозорро.Продажи.

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Об этом сообщает АРМА.

Что известно об активе

Начальная цена актива составляла 2,16 млн. грн., а по результатам аукциона ее стоимость увеличилась до 2,18 млн. грн.

Вырученные средства будут направлены на пополнение депозитного портфеля АРМА, а в будущем могут быть использованы для приобретения военных облигаций с целью поддержки Вооруженных Сил Украины.

О деятельности АРМА

Национальное агентство Украины по выявлению, розыску и управлению активами (АРМА), полученным от коррупционных и других преступлений, является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом.

В 2024 году АРМА обнаружила активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.

Напомним, ранее АРМА совместно с правоохранительными органами выявило активы чиновников, причастных к хищению средств ПАО "Укртатнафта". Общая сумма ущерба составляет около 6 миллиардов гривен.