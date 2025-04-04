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АРМА заключило соглашение с новым управляющим ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске: сколько будет получать государство
Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) подписало договор с новым управляющим ТЦ "Флагман" в Ивано-Франковске.
Об этом сообщает пресс-служба АРМА.
Теперь арестованный актив, ранее принадлежавший структуре с орбиты страны-агрессора, официально передан в управление консорциума "Управляющая компания КАМпаритет".
О подписании документа
Договор подписали директор Департамента менеджмента активов АРМА Игорь Чула и представители победившей компании тендера. Соглашение было заключено на основе результатов открытого конкурса, проведённого в системе Prozorro.
Согласно условиям договора, управляющий обязуется обеспечить эффективную эксплуатацию и коммерциализацию актива, а также ежемесячно перечислять в государственный бюджет гарантированный платеж в размере 630, 73 тыс. грн без НДС, вне зависимости от финансовых результатов.
В общей сложности 75% доходов от управления ТЦ "Флагман" будут направляться в пользу государства.
Что известно об управляющем
Напомним, 24 марта АРМА завершило отбор управляющего для торгового центра "Флагман" в городе Ивано-Франковск.
Согласно данным YouControl, консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" зарегистрирован в Киеве в мае 2024 года.
Основной вид деятельности компании – управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта.
Директором является Лиана Пинькевич, а учредителями три компании — "Управляющая компания евросервис", "Паркинг комфорт" и "Берри хаб плюс". Совладельцами "Управляющей компании "КАМпаритет" являются Юрий Тарасенко и Вадим Петрекуцы.
За 10 месяцев своей деятельности консорциум "Управляющая компания "КАМпаритет" принял участие в 8 закупках, большинство из которых были объявлены АРМА. В настоящее время компания имеет три заключенных соглашения.
В январе 2025 года АРМА подписала соглашение с "УК "КАМпаритет" на управление имущественным комплексом ООО "Украинская ягода", одним из крупнейших производителей ягод в Украине. Хотя ожидаемая стоимость сделки составила 300 000 гривен, фактическая сумма договора составила всего 1 гривну.
Второе соглашение касается управления нежилыми помещениями по улице Павловской, 18 в Киеве, общей площадью 519 кв.м, ранее принадлежавших компании "Атташе-Юг" из Екатеринбурга. Сумма договора – 250 000 гривен.
Недавно "УК "КАМпаритет" был выбран управляющим для Дома профсоюзов в центре Киева, расположенного на Майдане Незалежности, 2.