Армия РФ повредила энергетический объект ДТЭК на Днепропетровщине

В ночь на 26 февраля российские захватчики запустили ударные дроны для обстрелов Украины. В результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

"РФ продолжает энергетический террор. Сегодня во время массированной атаки российские оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее возобновить его работу.

Пока официальных комментариев от Днепропетровской областной военной администрации по поводу попадания нет. Сообщается лишь о сбитии 4 вражеских беспилотников над областью.

Напомним, в ночь на 20 февраля армия РФ нанесла удар по Одессе. Тогда тоже был поврежден энергетический объект ДТЭК.