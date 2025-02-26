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Армия РФ повредила энергетический объект ДТЭК на Днепропетровщине
В ночь на 26 февраля российские захватчики запустили ударные дроны для обстрелов Украины. В результате вражеской атаки был поврежден энергетический объект ДТЭК в Днепропетровской области.
Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
"РФ продолжает энергетический террор. Сегодня во время массированной атаки российские оккупанты попали в объект ДТЭК в Днепропетровской области", — говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики прилагают все возможные усилия, чтобы как можно быстрее возобновить его работу.
Пока официальных комментариев от Днепропетровской областной военной администрации по поводу попадания нет. Сообщается лишь о сбитии 4 вражеских беспилотников над областью.
Напомним, в ночь на 20 февраля армия РФ нанесла удар по Одессе. Тогда тоже был поврежден энергетический объект ДТЭК.