Армия РФ ударила дроном по ангару с более чем 2000 тоннами кукурузы (ФОТО)

15 января в результате массированной российской атаки беспилотником в Прилуцком районе Черниговской области был поврежден ангар с более чем 2000 тоннами кукурузы.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он подчеркнул, что армия РФ продолжает воевать с бизнесом и бьет по ангарам с зерном.

"Повреждены 2 ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза — более 2 тысяч тонн", — отметил Чаус.

Он добавил, что работники предприятия чудом не пострадали.

Как уточняют в Нацполиции, в результате вражеских попаданий на территории агрофирмы в Прилуцком районе разрушено административное здание предприятия, существенно поврежден ангар с сельхозтехникой и хранилище, заполненное более чем двумя тысячами тонн зерна.

Полиция зафиксировала последствия попадания и собрала доказательства очередного военного преступления окупантов.