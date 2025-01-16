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Армия РФ ударила дроном по ангару с более чем 2000 тоннами кукурузы (ФОТО)

РФ ударила по агропредприятию на Черниговщине – поврежден ангар с более чем 2000 тоннами кукурузы
РФ ударила по агропредприятию на Черниговщине – поврежден ангар с более чем 2000 тоннами кукурузы. Фото: Нацполиция

15 января в результате массированной российской атаки беспилотником в Прилуцком районе Черниговской области был поврежден ангар с более чем 2000 тоннами кукурузы.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

Он подчеркнул, что армия РФ продолжает воевать с бизнесом и бьет по ангарам с зерном.

"Повреждены 2 ангара, админздание и техника. В одном из ангаров хранилась кукуруза — более 2 тысяч тонн", — отметил Чаус.

Он добавил, что работники предприятия чудом не пострадали.

Фото 2 — Армия РФ ударила дроном по ангару с более чем 2000 тоннами кукурузы (ФОТО)
Фото 3 — Армия РФ ударила дроном по ангару с более чем 2000 тоннами кукурузы (ФОТО)
Фото 4 — Армия РФ ударила дроном по ангару с более чем 2000 тоннами кукурузы (ФОТО)
Фото 5 — Армия РФ ударила дроном по ангару с более чем 2000 тоннами кукурузы (ФОТО)

Как уточняют в Нацполиции, в результате вражеских попаданий на территории агрофирмы в Прилуцком районе разрушено административное здание предприятия, существенно поврежден ангар с сельхозтехникой и хранилище, заполненное более чем двумя тысячами тонн зерна.

Полиция зафиксировала последствия попадания и собрала доказательства очередного военного преступления окупантов.

Автор:
Светлана Манько