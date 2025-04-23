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Армия РФ уничтожила один из ключевых энергообъектов в Херсоне

пожарный, обстрелы
Атаки продолжаются более суток. Фото: ГСЧС, архив

В результате массированной атаки российских войск 23 апреля в Херсоне уничтожен один из ключевых объектов энергетической инфраструктуры города.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

По его словам, обстрелы начались накануне и продолжались более суток. Россияне атаковали энергообъект артиллерией и беспилотниками, и, несмотря на усилия украинских военных, всю ночь отражавших удары, утром инфраструктура была уничтожена.

"По объекту, который обеспечивает город светом, оккупанты безжалостно избивали из артиллерии и дронов. Атаки из БпЛА — продолжаются до сих пор", — отметил Прокудин.

Он добавил, что энергетики делают все возможное и невозможное, чтобы стабилизировать энергетическую ситуацию в городе.   Глава ОВА призвал жителей максимально экономить электроэнергию, ведь в ближайшее время возможны вынужденные отключения.

Добавим, в течение ночи Воздушные силы сбили 67 ударных БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. Еще 47 вражеских беспилотников-имитаторов были локационно утрачены (без негативных последствий).

Автор:
Татьяна Гойденко