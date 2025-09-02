Армия России атаковала припортовую инфраструктуру в Одесской области

В ночь на 2 сентября армия России снова атаковала припортовую инфраструктуру Измаильского района Одесской области.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Измаильская районная государственная администрация.

Отмечается, что благодаря своевременному реагированию на угрозу удалось предотвратить значительные разрушения и человеческие жертвы.

Пожары оперативно ликвидированы.

Напомним, 20 августа Россия массированно атаковала Одесскую область ударными беспилотниками. В результате попадания вспыхнул масштабный пожар на объекте топливно-энергетической инфраструктуры и была повреждена припортовая инфраструктура.