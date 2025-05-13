"Армия восстановления": с начала года служба занятости выдала 51 тысячу направлений на работу

В рамках проекта "Армия восстановления" с начала 2025 года была выдана 51 тысяча направлений на работу. Для выплаты заработной платы было направлено 466 миллионов гривен.

Об этом сообщила Государственная служба занятости Украины.

Государственная служба занятости предлагает тем, кто состоит на учете, возможность присоединиться к различным работам. Оплата труда до 1,5 минимальных заработных плат, что на сегодняшний день эквивалентно 12 тысячам гривен за полный месяц работы.

Участников программы привлекают для выполнения различных задач, в частности :

предоставление помощи пострадавшим гражданам и ВПЛ;

разгрузка, фасовка и доставка гуманитарной помощи;

предоставление социальных услуг в местах сосредоточения ВПЛ;

вспомогательные работы по нуждам ВСУ;

разбор завалов, восстановление жилых домов, расчистка автомобильных и железнодорожных путей;

обустройство и укрепление блокпостов и фортификаций;

блокпостов и фортификаций; строительство защитных сооружений и укрепление дамб.

Наиболее активное направление на такую работу выдают в трех регионах.

Харьковская область — 38 тыс. направлений;

Донецкая область — 30 тыс. направлений;

Киевская область — 29 тыс. направлений.

Пока общественно полезные работы активно проводятся в 19 регионах Украины.

Справка

"Армия восстановления" — правительственная инициатива, начатая осенью 2022 года и реализуемая Службой занятости, направленная на восстановление Украины и предоставление занятости временно безработным украинцам и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ).

Напомним, в апреле количество вакансий на рынке труда впервые в 2025 году превысило 100 тысяч. При этом почти половина работодателей готова нанимать кандидатов без опыта. В прифронтовых регионах вакансий стало меньше.