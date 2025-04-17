Артур Лупашко объяснил, кто такой классический инвестор и чем он принципиально отличается от предпринимателя

Классический инвестор — противоположность классическому предпринимателю. Предприниматель, как правило, вкладывает значительную часть собственных средств преимущественно в собственные бизнесы. А классический инвестор максимально диверсифицирует свой портфель, раскладывает инвестиции по разным “корзинам”, не имея влияния на объекты инвестиций.

Об этом в интервью Delo.ua рассказал основатель группы компаний Ribas Hotels Group Артур Лупашко.

Кто такой инвестор

По словам Артура Лупашко, задача инвестора — максимально тщательно выбрать, во что конкретно инвестировать. А дальше — наблюдать за рынком, чтобы, возможно, своевременно выйти из инвестиции, если есть такая стратегия.

Сам собеседник издания имеет опыт как предпринимательской деятельности, так и опыт инвестирования.

"Я как классический предприниматель вкладывал все собственные деньги в свой бизнес. Хотя любой бизнес — это рискованная история. При этом классический инвестор — это человек, мыслящий максимально практически, максимально диверсифицирующий свой портфель", — объясняет Артур Лупашко.

Начинать инвестировать он советует с любых сумм.

"На самом деле это не имеет значения. Имеет значение не сумма, а доля от средств в вашем распоряжении. Стоит начинать даже с маленьких сумм, чтобы убирать страх перед инвестированием", — советует бизнесмен.

Сейчас в Украине существует много возможностей инвестировать даже небольшие суммы.

"Следует начинать с небольших сумм. Есть такие возможности. В том числе наша компания открывает такие возможности. В этом году для инвесторов мы будем давать возможность через юридическую форму кооперативов зайти в инвестицию долевым владельцем гостиничных номеров, ресторанов при гостиницах с чеком от 4 тысяч гривен", — рассказывает Артур Лупашко.

Также он приводит пример инвестиционной REIT-компании Inzhur, позволяющей всем желающим коллективно инвестировать незначительные суммы, в частности, в объекты коммерческой недвижимости.

Подробно почитать о секретах бизнеса и правилах инвестирования от основателя группы компаний Ribas Hotels Group Артура Лупашко вы можете в полном тексте интервью для Delo.ua