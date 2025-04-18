Артур Лупашко рассказал, как правильно формировать инвестиционный портфель и во что следует вкладываться

Если вы в качестве инвестора выбираете, в какие инструменты и активы инвестировать средства, следует сначала хорошо изучить объект будущего инвестирования.

Такой совет дает основатель группы компаний Ribas Hotels Group Артур Лупашко в интервью для Delo.ua.

Как формировать инвестиционный портфель

Один из главных принципов в инвестировании — начинать инвестировать независимо от суммы, которую вы можете выделить на эти цели, постепенно формируя собственный инвестиционный портфель.

"Следует постепенно формировать свой инвестиционный портфель — по 100 долларов, по 200, по 500. И незаметно, за три – пять лет, портфель инвестиций станет значимым. Многократно в этом убеждался. Это, в частности, может быть ваш пенсионный портфель, или, как в Украине говорят, "на черный день", — говорит Артур Лупашко.

По его словам, существует четыре критерия, с помощью которых можно измерять инвестиции. Первый — ликвидность, показывающая, как быстро можно выйти из инвестиции, в частности, возможно ли это сделать за один день. Следующий критерий — реальная доходность. Среди критериев также — рискованность и транзакционные расходы.

Во что инвестировать, а во что — не стоит

К сожалению, во время войны все инвестиции внутри страны в большей или меньшей степени рискованы. Собеседник Delo. ua считает, что инвестирование в коммерческую недвижимость на западе страны условно безопасно.

"В силу специфики сферы, в которой я работаю, а это преимущественно гостиничная недвижимость на западе Украины, я здесь вижу минимальные военные риски. Разве что существует риск снижения доходности бизнеса из-за неопределенности, связанной с ходом войны, регулирования отрасли, ситуации в туристической сфере", — говорит Артур Лупашко.

Несмотря на возможное снижение доходности, цена самих объектов недвижимости не снизится, убежден собеседник издания, поскольку себестоимость строительства со временем только растет. И нет никаких причин, чтобы она в ближайшие годы снижалась.

Потенциально прибыльными он считает инвестиции в украинскую энергетику.

"Любые проекты сейчас, связанные с энергетикой, высокомаржинальные и высоколиквидные. Нет сомнений, что они будут развиваться и дальше. Сегодня на рынке есть такие компании, которые дают возможность с низким чеком зайти в энергетические проекты", — рассказывает Артур Лупашко.

Не советует он сейчас вкладываться в активные чужие бизнесы, на которые вы не влияете и успешность которых зависит от многих независимых от вашей воли факторов.

"Когда людей приглашают проинвестировать в чужой бизнес, то вероятность того, что инвестиция станет лишь временным топливом для этого предприятия, очень высока. Я как предприниматель понимаю: если хочу открыть свой бизнес и четко представляю, как сделать его успешным, то самостоятельно найду деньги под него. Если же деньги привлекают как инвестиции, то в этом есть определенный подвох, — предостерегает предприниматель и инвестор.

Подробно почитать о секретах бизнеса и правилах инвестирования от основателя группы компаний Ribas Hotels Group Артура Лупашко вы можете в полном тексте интервью для Delo.ua.