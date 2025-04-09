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Атаки по энергетической инфраструктуре: в прошлом году Украина потеряла 10 ГВт генерирующей мощности
За три года полномасштабной войны в Украине было повреждено более 63 тысяч объектов энергетической инфраструктуры. Массированные удары и точечные обстрелы в 2024 году привели к потере около 10 ГВт генерирующей мощности.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнергетики.
Как война влияет на энергетическую стабильность
В течение отопительного сезона 2024-2025 годов, с 17 ноября по март, Украина подверглась 9 массированным атакам на энергосистему. Самая мощная из них произошла 13 декабря, когда на инфраструктуру было атаковано более 300 средств поражения.
Несмотря на интенсивность ударов, энергетики смогли восстановить около 60% поврежденной генерации. Все девять энергоблоков украинских АЭС работали в полную мощность.
С декабря 2024 г. максимальная мощность для импорта электроэнергии из ЕС была увеличена до 2,1 ГВт.
Министр выразил благодарность международным партнерам за солидарность и поддержку, а также за помощь энергосектора через механизмы Фонда поддержки энергетики Украины, взносы доноров которого уже достигли 1,2 млрд евро.
Он подчеркнул, что подготовка к следующему отопительному сезону уже начата и все работы выполняются согласно графику.
Министр также выразил признательность энергетикам, "без преувеличения героически работающим в чрезвычайно опасных условиях" и добавил, что с 2022 года из-за нападений на энергетическую инфраструктуру погибли 160 энергетиков, работавших во время вражеских обстрелов, а более 300 человек получили ранения в результате атак.
Почему Украина увеличила импорт газа?
"Нефтегаз" продолжает импортировать газ для компенсации потерь и формирования достаточных резервов голубого топлива. С начала года уже импортировано около 800 млн. кубометров газа.
В течение февраля 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.
Как отмечают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры сложна, но не критична, и находится под полным контролем.