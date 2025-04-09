Атаки по энергетической инфраструктуре: в прошлом году Украина потеряла 10 ГВт генерирующей мощности

За три года полномасштабной войны в Украине было повреждено более 63 тысяч объектов энергетической инфраструктуры. Массированные удары и точечные обстрелы в 2024 году привели к потере около 10 ГВт генерирующей мощности.

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает пресс-служба Минэнергетики.

Как война влияет на энергетическую стабильность

В течение отопительного сезона 2024-2025 годов, с 17 ноября по март, Украина подверглась 9 массированным атакам на энергосистему. Самая мощная из них произошла 13 декабря, когда на инфраструктуру было атаковано более 300 средств поражения.

Несмотря на интенсивность ударов, энергетики смогли восстановить около 60% поврежденной генерации. Все девять энергоблоков украинских АЭС работали в полную мощность.

С декабря 2024 г. максимальная мощность для импорта электроэнергии из ЕС была увеличена до 2,1 ГВт.

Министр выразил благодарность международным партнерам за солидарность и поддержку, а также за помощь энергосектора через механизмы Фонда поддержки энергетики Украины, взносы доноров которого уже достигли 1,2 млрд евро.

Он подчеркнул, что подготовка к следующему отопительному сезону уже начата и все работы выполняются согласно графику.

Министр также выразил признательность энергетикам, "без преувеличения героически работающим в чрезвычайно опасных условиях" и добавил, что с 2022 года из-за нападений на энергетическую инфраструктуру погибли 160 энергетиков, работавших во время вражеских обстрелов, а более 300 человек получили ранения в результате атак.

Почему Украина увеличила импорт газа?

"Нефтегаз" продолжает импортировать газ для компенсации потерь и формирования достаточных резервов голубого топлива. С начала года уже импортировано около 800 млн. кубометров газа.

В течение февраля 2025 года Украина импортировала 511,8 млн куб м природного газа, что является самым высоким месячным объемом за 1,5 года. По сравнению с январем 2025 г. объемы импорта газа выросли в 12 раз.

Как отмечают в "Нафтогазе", ситуация с газом в Украине из-за российских обстрелов газовой инфраструктуры сложна, но не критична, и находится под полным контролем.