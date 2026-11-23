За семь лет работы напрямую по продаже активов по делам о банкротстве через государственную электронную торговую систему Прозорро.Продажи (с ноября 2019 года) удалось привлечь 23,4 млрд грн. За этот период организаторы успешно завершили около 9,5 тыс. онлайн-аукционов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой наданные "Prozorro.Продажи".

По ноябрю 2026 года с системой работают более 800 арбитражных управляющих, выставляющих имущество банкротов на торги. Наибольшее количество успешных аукционов за это время провели:

Александр Чикильдин – 555 завершенных аукционов на 505,6 млн грн;

Олег Чичва – 515 аукционов на 1,17 млрд грн;

Виталина Ющенко – 487 аукционов на 15,8 млн грн;

Александр Демчан – 408 аукционов на 1,47 млрд грн;

Андрей Брикса – 324 аукциона на 35,8 млн грн.

Конкуренция и необычные лоты

В общем в торгах за активы банкротов приняли участие почти 5,7 тыс. покупателей. В среднем за один лот соревнуются чуть больше двух участников. Рекорд конкуренции зафиксировали при продаже автомобилей обанкротившегося ООО "Торговый дом "Семена" — тогда за один автомобиль соревновались сразу 38 претендентов.

Чаще всего на торги выставляют недвижимость, транспорт, оборудование, требования и корпоративные права. В то же время, среди лотов попадались и нетипичные активы: вертолет, теплоход, тепловоз, а также сборный лот с пианино, сценическими модулями, барными стойками, холодильником и швейной машинкой.

Топ-5 самых дорогих продаж

Самый дорогой актив – часть имущества акционерного общества "Днепровский металлургический комбинат", которая была реализована за 9,2 млрд грн. Ее купила группа "Метинвест" Рината Ахметова.

Наибольшие суммы в рамках процедур банкротства удалось привлечь от реализации следующих крупных промышленных и коммерческих объектов:

часть имущества ПАО "Днепровский металлургический комбинат" - 9,17 млрд грн;

активы ЧАО "Росава" - 950 млн грн;

имущество ПАО "Ильичевский масложировой комбинат" - почти 696,7 млн грн;

движимое и недвижимое имущество ООО "Амстор" - 456 млн грн;

активы ГП "Дирекция Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд" - более 450,6 млн грн.

Напомним, за десять лет работы через систему "Прозорро.Продажи"провели более 182 тыс. успешных аукционов на общую сумму свыше 131 млрд грн. Из этой суммы более 70 млрд грн государство и общины привлекли уже во время полномасштабной войны.