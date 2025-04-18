Аукционы по аренде земли принесли почти 2 миллиона гривен экономического эффекта

В системе Prozorro. Продажи 18 апреля состоялось 11 земельных аукционов, общий результат которых – 1,6 млн грн, без учета налога на добавленную стоимость. С НДС сумма ожидаемого экономического эффекта растет до 1,9 млн. грн.

Об этом сообщает пресс-служба "Земельного банка".

Лоты расположены в Сумской, Харьковской, Житомирской и Закарпатской областях. Общая площадь переданных в субаренду участков составляет 108,37 гектара.

В ходе торгов организаторы получили 34 предложения от участников.

Стартовая совокупная стоимость всех лотов составила 287345 гривен, однако в ходе аукционов она выросла в 5,7 раз. Средняя стоимость одного гектара составила 15250 гривен.

Наивысшую цену в этот день предложили за земельный участок в Харьковской области площадью 49,66 гектара. За этот лот соревновались пятеро участников. Стартовая стоимость субаренды выросла в шесть раз, а финальная ставка составила 794 566 гривен – это около 16 000 гривен за гектар.

Напомним, 2 апреля "Земельный банк" провел 13 аукционов . Земельные участки , выставленные на торги, расположены в Сумской, Николаевской и Харьковской областях.