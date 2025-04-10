Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,28

+0,10

EUR

45,55

+0,52

Наличный курс:

USD

41,30

41,17

EUR

46,14

45,86

Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Три года большой войны

Три года 

большой войны
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Аукционы по аренде земли в Харьковской области принесли более 3,3 млн грн

земли, аукцион
В ходе аукционов цена земли выросла в четыре раза / Depositphotos

10 апреля в системе Prozorro.Продажи состоялось три земельных аукциона, в результате которых общая сумма победных ставок составила 2,7 млн грн (плюс 551 008 грн НДС).

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів.
11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу.
Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

Лоты находились на территории Харьковской области, а общая площадь предложенных к субаренде земельных участков составляла 133,45 гектара.

В торгах приняло участие 12 участников. Стартовая суммарная стоимость всех лотов составляла 658665 грн, однако во время аукционов цена выросла в четыре раза. В среднем стоимость одного гектара земли составила 20 653 грн.

Самый дорогой лот

Самым дорогим лотом стал земельный участок площадью 56,13 гектара. За нее соперничали четыре участника, а стартовая цена поднялась в 4,4 раза. Победная ставка составила 1,2 млн. грн., что соответствует средней стоимости 22 560 грн. за гектар.

Ожидаемый экономический эффект с учетом налога на добавленную стоимость составляет около 3,3 млн грн.

Также сегодня "Земельный банк" приступил к аукционам субаренды пастбищ и сенокосов для развития животноводства. На торги будет выставлено 7475 гектаров пастбищ и 2706 гектаров сенокосов.

Автор:
Татьяна Гойденко