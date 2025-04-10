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Аукционы по аренде земли в Харьковской области принесли более 3,3 млн грн
10 апреля в системе Prozorro.Продажи состоялось три земельных аукциона, в результате которых общая сумма победных ставок составила 2,7 млн грн (плюс 551 008 грн НДС).
Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".
Лоты находились на территории Харьковской области, а общая площадь предложенных к субаренде земельных участков составляла 133,45 гектара.
В торгах приняло участие 12 участников. Стартовая суммарная стоимость всех лотов составляла 658665 грн, однако во время аукционов цена выросла в четыре раза. В среднем стоимость одного гектара земли составила 20 653 грн.
Самый дорогой лот
Самым дорогим лотом стал земельный участок площадью 56,13 гектара. За нее соперничали четыре участника, а стартовая цена поднялась в 4,4 раза. Победная ставка составила 1,2 млн. грн., что соответствует средней стоимости 22 560 грн. за гектар.
Ожидаемый экономический эффект с учетом налога на добавленную стоимость составляет около 3,3 млн грн.
Также сегодня "Земельный банк" приступил к аукционам субаренды пастбищ и сенокосов для развития животноводства. На торги будет выставлено 7475 гектаров пастбищ и 2706 гектаров сенокосов.