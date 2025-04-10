Аукционы по аренде земли в Харьковской области принесли более 3,3 млн грн

10 апреля в системе Prozorro.Продажи состоялось три земельных аукциона, в результате которых общая сумма победных ставок составила 2,7 млн грн (плюс 551 008 грн НДС).

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщила пресс-служба "Земельного банка".

Лоты находились на территории Харьковской области, а общая площадь предложенных к субаренде земельных участков составляла 133,45 гектара.

В торгах приняло участие 12 участников. Стартовая суммарная стоимость всех лотов составляла 658665 грн, однако во время аукционов цена выросла в четыре раза. В среднем стоимость одного гектара земли составила 20 653 грн.

Самый дорогой лот

Самым дорогим лотом стал земельный участок площадью 56,13 гектара. За нее соперничали четыре участника, а стартовая цена поднялась в 4,4 раза. Победная ставка составила 1,2 млн. грн., что соответствует средней стоимости 22 560 грн. за гектар.

Ожидаемый экономический эффект с учетом налога на добавленную стоимость составляет около 3,3 млн грн.

Также сегодня "Земельный банк" приступил к аукционам субаренды пастбищ и сенокосов для развития животноводства. На торги будет выставлено 7475 гектаров пастбищ и 2706 гектаров сенокосов.