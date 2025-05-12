Аукционы с лесоматериалами: 93% ресурсов на второе полугодие 2025 года уже реализовано

Торги по лесоматериалам на второе полугодие 2025 года завершены, с 1,56 млн кв. м лесоматериалов продано 1,45 млн кв. м, что составляет 93% общего объема. По сравнению с прошлым годом был предложен больший объем ресурсов, включая все виды круглой древесины.

Об этом сообщила пресс-служба ГП "Леса Украины".

Что известно о торгах

Из 1,56 млн кв. м лесоматериалов, выставленных на торги (в том числе 416 тыс. кв м на первое полугодие 2025 года), было реализовано 1,45 млн кв. м.

Участники аукциона законтрактовали 93% объема ресурса, в том числе 96% круглой древесины и 91% дров промышленного использования (ПВ).

После серии встреч с бизнесом ГП "Леса Украины" был разработан новый алгоритм для формирования стартовой цены, который будет применяться как на полугодовых, так и квартальных торгах.

Стартовые цены на полугодовых торгах были в большинстве своем значительно ниже рыночных, однако, как и ожидалось, это не повлияло на итоговые результаты — окончательная стоимость формировалась исключительно под влиянием спроса и предложения.

Ольха и береза — несмотря на стартовые цены, которые были вдвое ниже рыночных, в ходе торгов стоимость выросла на 107–133% до почти 8 тыс. рублей. грн/м³.

— несмотря на стартовые цены, которые были вдвое ниже рыночных, в ходе торгов стоимость выросла на 107–133% до почти 8 тыс. рублей. грн/м³. Сосна круглая – при рыночной цене в 4,1 тыс. грн/м³, торги начинались с 3,6 тыс. грн/м³, но быстро вернулись к актуальному уровню.

– при рыночной цене в 4,1 тыс. грн/м³, торги начинались с 3,6 тыс. грн/м³, но быстро вернулись к актуальному уровню. Хвойные дрова ПВ (сосна) – с начальной цены 1,17 тыс. грн/м³ стоимость выросла до 1,54 тыс. грн. грн/м³, превысив майский рыночный показатель в 1,37 тыс. грн/м³.

Параллельно с полугодовыми проходят квартальные торги на ІІІ квартал 2025 года — они еще продолжаются. После завершения будет обнародован отдельный отчет с результатами.

ГП "Леса Украины" планирует с 2026 года внедрить годовые контракты — впервые в истории предприятия. Такой формат позволит участникам рынка заблаговременно законтрактовать необходимые объемы ресурса и более эффективно планировать производство.

"Высокий спрос на лесоматериалы сохраняется, поэтому предложения ГП "Леса Украины" по изменению законодательной и нормативной базы, ограничивающей заготовку древесины, становятся еще более актуальными", — отметили в госпредприятии.

Напомним, "Леса Украины" планирует в 2025 году закупить топливо, электроэнергию, специализированную технику и услуги по строительству на 3,2 млрд грн.