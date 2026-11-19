Национальный банк Украины продлил до 1 января 2027 года срок автоматизации обновленных типовых форм ответов на запросы регулятора. Дополнительный месяц получили банки, страховщики, платежные системы и другие поднадзорные учреждения.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба НБУ.

Речь идет о документах, которые подаются при выездных проверках по вопросам финансового мониторинга, валютного надзора и соблюдения санкционных ограничений.

Дополнительное время для выполнения требований получат банки, страховые компании, операторы почтовой связи, платежные системы и другие поставщики финансовых услуг.

Необходимость продления срока связана с обновлением типовых форм ответов в соответствии с постановлением Правления НБУ от 27 мая 2026 года № 56. Регулятор учел предложения участников финансового рынка, которые обратились по поводу дополнительного времени для настройки и автоматизации соответствующих процессов.

Решение закреплено постановлением Правления Национального банка от 18 ноября 2026 г. № 130. Документ вступает в силу 20 ноября 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что НБУ применил санкции к четырем финансовым учреждениям, обнаружив нарушения в работе ломбарда и трех финансовых компаний. Тогда регулятор издал требования об устранении нарушений ломбарда "Орион-Т" и финансовой компании "Конкорд Факторинг", вынес письменную оговорку компании "Веллфин" и остановил отдельный вид операций "Кредит Касса".