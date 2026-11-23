В октябре 2026 года в банки, находящиеся в процессе ликвидации под управлением Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поступило 95,8 млн грн. Наибольшую сумму – 77,2 млн грн – получил “МР Банк”.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Фонда.

Источники поступлений распределились следующим образом:

доходы по ценным бумагам принесли 61,6 млн грн;

погашение кредитов – 32,0 млн грн;

аренда имущества – 1,4 млн грн;

другие источники – 0,8 млн грн.

Какие банки получили больше всего

Среди банков в управлении Фонда самые высокие поступления в октябре зафиксировали следующие учреждения:

АО "МР Банк" – 77,2 млн грн;

АО "Дельта Банк" – 10,2 млн грн;

АО "РВС Банк" – 3,5 млн грн;

АО "Коминвестбанк" – 2,6 млн грн .

Как отметили в Фонде, гоши, полученные от управления и продажи ликвидируемых активов банков используют для удовлетворения требований кредиторов. Выплаты производят в очередности, определенной статьей 52 Закона Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Напомним, за все время деятельности ФГВФЛ находящиеся в процессе ликвидации банки выплатили своим кредиторам более $78,0 млрд грн.