Банки и инвестиционные фонды приостанавливают финансирование ряда проектов центров обработки данных в Азии, обслуживаемых китайскими технологическими компаниями ByteDance, Alibaba и Tencent. Причиной стали новые экспортные ограничения США на поставку передовых чипов искусственного интеллекта, которые создают юридические и финансовые риски для кредиторов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Bloomberg.

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, кредиторы задерживают или пересматривают финансирование ряда крупных проектов:

Bridge Data Centres – $6,6 млрд. Компания, принадлежащая Bain Capital, управляет дата-центрами в Малайзии, среди клиентов которых есть ByteDance. Кредиторы производят дополнительную проверку сделки.

Digital Halo – $372 млн. Один из банков отказался от участия в кредитовании дата-центра в Малайзии, обслуживаемого Alibaba и других клиентов.

Aolani – $480 млн. Несколько банков пересматривают условия кредитования сингапурского поставщика облачных вычислительных мощностей, сотрудничающего с ByteDance.

GMI Cloud – $300 млн. По меньшей мере, один инвестиционный фонд отказался от участия в финансировании закупки чипов для дата-центра в Таиланде, мощности которого будет использовать Tencent.

Citigroup, Standard Chartered и крупные сингапурские банки приступили к масштабной проверке клиентов, работающих в сфере центров обработки данных.

В то же время, сингапурский United Overseas Bank прорабатывает соглашение примерно на $1 млрд для передачи части кредитных рисков, в частности связанных с финансированием дата-центров и инфраструктуры.

Почему ограничения США угрожают рынку ИИ в Азии

Введенные США в 2022 году ограничения на экспорт передовых чипов в Китай способствовали развитию сети компаний в Юго-Восточной Азии, предоставлявших китайским технологическим гигантам удаленный доступ к вычислительным мощностям.

Однако новые ограничения США предполагают, что компании в Сингапуре, Малайзии, Индонезии, Таиланде и Бразилии должны получать лицензии американского правительства на закупку передовых ИИ-чипов у производителей из США.

Отдельные лицензии также понадобятся операторам дата-центров по всему миру, предоставляющих значительные вычислительные мощности китайским компаниям. На получение таких разрешений предусмотрено 90 дней.

Аналитики S&P Global Ratings считают, что даже в случае отмены новых ограничений операторы дата-центров и кредиторы будут оставаться более осторожными по поводу финансирования новых проектов из-за риска изменения американской политики.

Инвесторы просматривают вложения в дата-центры

Новые ограничения сказались не только на кредитовании. DayOne Data Centers, крупнейшим клиентом которой является ByteDance, приостановила подготовку к выходу на фондовый рынок США.

В то же время, консорциум с участием BlackRock рассматривает возможность снижения суммы предложения по приобретению портфеля дата-центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным Bloomberg, с 2023 года объем кредитования операторов центров обработки данных в регионе вырос практически с нуля до более чем $49 млрд.

Эксперты ожидают, что новые экспортные ограничения не остановят строительство дата-центров, однако могут существенно замедлить развитие рынка.

Напомним, 26 ноября Nvidia поручила своим производственным партнерам, в частности Dell и Supermicro, приостановить поставки серверов с чипами в Малайзию, Сингапур, Таиланд и Индонезию из-за усиления экспортного контроля США. Пока неизвестно, как долго будет продолжаться ограничение поставок.