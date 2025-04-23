Банки прогнозируют приток средств от клиентов и повышение стоимости обязательств — опрос

Банки зафиксировали незначительный отток средств от корпораций в I квартале, но отметили увеличение вложений населения. Во II квартале они прогнозируют приток средств от клиентов и дальнейший рост стоимости обязательств.

Об этом говорится в ежеквартальном опросе НБУ о банковском фондировании.

Об ожиданиях банков

Во ІІ квартале финансовые учреждения прогнозируют рост объема средств клиентов, в основном за счет физических лиц.

Согласно результатам опроса, банки, занимающие 42% рынка, ожидают привлечь оптовое финансирование в течение следующих 12 месяцев, в частности, для проектов восстановления, финансируемых ЕС и международными организациями.

Большинство банков сообщили о росте стоимости средств клиентов в I квартале, особенно для бизнеса, в то время как стоимость оптовых средств осталась неизменной. Практически все банки прогнозируют повышение стоимости депозитов как для корпораций, так и для домохозяйств во ІІ квартале.

Доля фондирования в иностранной валюте не изменилась, в то же время значительная часть банков (с долей 41% активов системы) ожидают ее снижения.

Текущий опрос зафиксировал сокращение срочности фондирования, однако около половины респондентов по активам ожидает роста срочности в последующие 12 месяцев.

Большинство банков зафиксировало рост капитала за последние 12 месяцев и ожидает сохранения этой тенденции в следующем году.

Доходность названа основным фактором для увеличения капитала.

Кроме того, около 12% банков планируют увеличить капитал в последующие 12 месяцев. Стоимость капитала выросла, и большинство банков прогнозируют ее дальнейший рост.

Справка

Опрос о банковском фондировании проводился с 18 марта по 7 апреля 2025 года среди менеджеров банков, ответственных за управление пассивами.

Участие приняли 26 финансовых учреждений, составляющих 96% от общей доли активов банковской системы.

Результаты опроса отражают мнение респондентов и не являются оценками или прогнозами Национального банка Украины.

Напомним, НБУ установил новые требования для поставщиков финансовых платежных услуг и операторов платежных систем по описанию схем выполнения платежных операций.