Банки ускорили кредитование бизнеса и населения - НБУ

Банки ускорили темпы кредитования бизнеса в первом квартале 2025 года – прирост чистого гривневого кредитного портфеля составил 9,5% за квартал и 28,4% в годовом исчислении. Параллельно растут объемы кредитов населению – 6,7% за квартал и 35,9% за год.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Кредитование бизнеса

В первом квартале 2025 года наблюдалось существенное ускорение роста чистого гривневого кредитного портфеля бизнеса: +9,5% за квартал и +28,4% в годовом исчислении. Активность показывали банки всех групп, продолжая финансировать ключевые отрасли экономики. Традиционно высокий спрос наблюдался со стороны аграриев, компаний оптовой торговли, предприятий строительной отрасли и машиностроения.

Равномерно возрастает роль несубсидированного кредитования. Доля программных кредитов, выданных в рамках государственной инициативы "Доступные кредиты 5-7-9%", в общем портфеле действующих бизнес-кредитов сократилась до 31,2%. Это свидетельствует о сохранении привлекательных условий кредитования вне государственной поддержки и о последовательном интересе бизнеса к рыночным займам.

Бизнес и дальше демонстрирует стабильный интерес к финансированию капитальных инвестиций. Так, объем кредитов на срок более трех лет вырос на 8,5% за квартал. В то же время, особенно динамический рост зафиксирован в сегменте среднесрочного кредитования (1–3 года) – +21,6% за квартал и свыше +34% в годовом измерении. Краткосрочное кредитование (до одного года) осталось практически на уровне предыдущего периода.

Кредитование населения

В первом квартале 2025 г. банки продолжали активно кредитовать население. Объем чистых гривневых кредитов физических лиц вырос на 6,7% за квартал и на 35,9% в годовом исчислении. Основную часть портфеля по-прежнему составляли необеспеченные потребительские ссуды. В то же время темпы роста ипотеки замедляются третий квартал подряд, что связано с перестройкой программы "єОселя".

Качество кредитного портфеля улучшается. Доля корпоративных заемщиков, допустивших дефолт по гривневым кредитам, снизилась примерно до 3% — это лучше, чем до начала полномасштабной войны. Переход на обновленную методологию определения неработающих кредитов (NPL) в соответствии со стандартами ЕС существенно не повлиял на общий уровень. Доля NPL уменьшилась на 1,7 п.п. за квартал и на 7,5 п.п. за год — до 28,6% (без учета "старых" долгов госбанков и ПриватБанка — до 17,1%).

Гривневые сбережения населения в банках выросли на 0,5% за квартал и на 12,5% в годовом исчислении. Несмотря на традиционное понижение в январе, поступления в феврале-марте это компенсировали. Срочные депозиты физлиц росли быстрее текущих, поэтому их доля увеличилась до 34,3%. Долларизация вкладов снизилась до 31,1% – на это повлияло укрепление гривны.

Из-за повышения учетной ставки стоимость новых гривневых депозитов выросла: средняя ставка для населения (включая средства по требованию) достигла 9,8% годовых, для бизнеса — 9,1%. Средняя рыночная ставка по гривневым кредитам для бизнеса составляет 15,5% – на уровне мая 2024 года. Самые низкие ставки предлагали иностранные банки – в среднем 13,6%.

Доходность банковского сектора

Напомним, банковский сектор демонстрирует восстановление доходности, приближаясь к уровню, который был до войны. За первый квартал 2025 года платежеспособные банки получили 40 млрд грн чистой прибыли, причем львиную долю (65,7%) обеспечили государственные финансовые учреждения.

Ключевым фактором стабильности активов и прибыльности банков в первом квартале стало кредитование, происходившее на фоне сохранения высокой операционной эффективности и незначительных отчислений в резервы.