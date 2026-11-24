За первые десять месяцев 2026 года регистрация новых автомобилей в Евросоюзе выросла на 5,4%. В то же время, спрос на бензиновые и дизельные модели сокращается, а наибольшую долю рынка занимают гибриды.

Как пишет Dilo, об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации производителей автомобилей (ACEA).

Какие автомобили покупают европейцы

С января по октябрь 2026 года структура авторынка ЕС продолжила меняться в пользу электрифицированного транспорта. Доля бензиновых и дизельных автомобилей вместе сократилась до 27,7% против 36,5% за аналогичный период в прошлом году.

Самыми популярными остаются обычные гибриды, на которые пришлось 36% регистраций. Доля полностью электрических автомобилей составила 23,4%, а гибридов с возможностью подзарядки от сети (PHEV) – 10,2%.

Регистрация электромобилей

За десять месяцев в ЕС зарегистрировали 2211071 новый электромобиль. Это 23,4% рынка по сравнению с 16,4% годом ранее. Наибольший рост среди основных рынков был зафиксирован во Франции (+79,4%), Германии (+60,7%) и Дании (+41%). В Бельгии показатель вырос на 16,7%.

Регистрации подзаряжаемых гибридов выросли до 961 959 автомобилей. Наибольший прирост достигли Италия (+73,1%), Испания (+32,3%) и Германия (+11%).

Обычных гибридов зарегистрировали 3407062 единицы. Рост произошел в Италии (+20%), Испании (+18,7%) и Германии (+3,9%). Во Франции показатель почти не изменился (-0,1%).

Бензиновые и дизельные автомобили теряют позиции

За январь-октябрь регистрация бензиновых автомобилей сократилась на 20,1% - до 1 962 607 единиц. Их доля рынка снизилась с 27,4% до 20,8%.

Наибольшее падение было зафиксировано во Франции (-36,9%); Германии (-24,5%); Испании (-19,3%); Италии (-16,6%).

Регистрация дизельных автомобилей снизилась на 20,6%, а их доля рынка сократилась с 9,2% до 6,9%.

Какая ситуация в Украине

В октябре автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями заняли более 64% украинского рынка новых легковых автомобилей против 48% годом ранее. В то же время, доля электромобилей сократилась с 31% до 8,8%.

Самыми популярными остались автомобили с бензиновыми двигателями. В октябре на них пришлось 39,7% продаж новых легковых автомобилей против 29,6% в октябре 2025 года.

Увеличилась и доля гибридов — с 20,6% в прошлом году до 26,7% в октябре этого года. Электромобили продемонстрировали заметное падение. Их доля сократилась с 31% до 8,8% или в 3,5 раза. На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж.