Без электроэнергии остались потребители десяти областей: где нет света

2 ноября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Одесской, Кировоградской, Ровенской, Черкасской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения. Самой сложной остается ситуация с электроснабжением в Днепропетровской и Киевской областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 2 ноября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов, а восстановительные работы продолжаются круглосуточно.

Некрасов рассказал, что сложной остается ситуация с электроснабжением на Днепропетровщине и Киевщине. Энергетическая инфраструктура этих регионов получила масштабные повреждения в результате российских ударов. Из-за поражения энергетического оборудования нарушены возможности передачи электроэнергии потребителям, поэтому вынужденно применяются аварийные отключения.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго сообщили, что 2 ноября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Из-за повреждения оборудования и понижения напряжения в высоковольтной сети в отдельных регионах действуют аварийные отключения. Предварительно обнародованные графики там пока не применяются. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Отключение света в Украине

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Несмотря на то, что в части регионов Украины снова выключают свет, эксперты отмечают, что пока нельзя сказать, что это уже возврат стабильных графиков почасовых отключений электроэнергии, а проблему должны устранить в короткие сроки.