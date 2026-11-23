23 ноября в результате боевых действий и российских обстрелов энергетической инфраструктуры обесточена часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Одесской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

Как пишет Dilo, об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов на брифинге по оперативной ситуации в энергосистеме по состоянию на 23 ноября.

По его словам, энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее возобновить электроснабжение для всех абонентов.

Некрасов отметил, что сложной остается ситуация в Одесской и Днепропетровщине. Враг нанес масштабные разрушения энергетическим объектам, обеспечивающим электроснабжение регионов. Благодаря работе энергетиков удалось заживить объекты критической инфраструктуры. На Днепропетровщине во избежание аварий из-за перегрузки оборудования применяются сетевые ограничения.

Замминистра сообщил, что в настоящее время в регионах постепенно возобновляют электроснабжение потребителям . После восстановления электроснабжения возможны временные скачки напряжения, его снижение или аварийные обесточивания. Потребителей призывают не оставлять мощные электроприборы включенными в розетках, чтобы уберечь их от повреждения.

Некрасов подчеркнул, что только в течение прошлой недели Россия 100 раз целенаправленно атаковала украинскую энергетику и нефтегазовый сектор . Всего за этот период зафиксировано 224 инцидента, повлекшие повреждение энергетической и нефтегазовой инфраструктуры.

Относительно применения ограничений

В Минэнерго сообщили, что 23 ноября в результате сетевых ограничений, вызванных предыдущими российскими атаками, в течение дня в части регионов страны применяются графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей.

Из-за повреждений оборудования в результате предварительных вражеских атак и снижения напряжения в высоковольтной сети в Харьковской области вынужденно применяются аварийные отключения. Возврат к прогнозируемым графикам произойдет после стабилизации ситуации в энергосистеме.

В течение дня ситуация может изменяться.

Актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов систем распределения (облэнерго).

В Минэнерго призвали потребителей бережно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

Отключение света в Украине

Из-за повреждений в результате российских обстрелов украинской энергосистеме не хватает возможности передавать электроэнергию через сети. Именно поэтому возникает необходимость введения графиков ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Среди вынужденных причин ограничений электроэнергии потребителям:

обстрелы энергообъектов со стороны России:

аварии в сетях:

плановые ремонты в сетях:

стихийные явления (гроза, шторм, наводнение и т.п.).

Отметим, что в Украине из-за российских атак на энергетическую инфраструктуру отдельные небольшие города могут оставаться без электроэнергии до трех дней. Наибольшие риски возникают в населённых пунктах, где электроснабжение зависит от одной подстанции.

Еще до начала календарной зимы украинцы живут по графику отключений электроэнергии, а в отдельных регионах света нет по несколько часов подряд. Этой зимой ситуация может остаться примерно на нынешнем уровне, но не исключено и дальнейшее ухудшение. Опрошенные Dilo эксперты объясняют, почему морозы не станут главным испытанием для энергосистемы, какие регионы находятся в зоне наибольшего риска и от чего будет зависеть, сколькосвета будут иметь украинцы.