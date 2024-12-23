Безбарьерность в металле: НБУ выпустил новую монету

Национальный банк Украины выпустил в обращение новую памятную монету "Безбарьерность". Ее представил председатель Национального банка Андрей Пышный во время встречи сообщества "Бизнес без барьеров", которая состоялась сегодня с участием первой леди Украины Елены Зеленской.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В рамках инициативы первой леди страны Елены Зеленской "Без барьеров" в апреле 2021 года была принята Национальная стратегия по созданию безбарьерного пространства в Украине. Документ стал основой для создания масштабных изменений в стране. Стратегия, рассчитанная до 2030 г., предусматривает преодоление шести видов барьеров: физических, общественных и гражданских, цифровых, информационных, образовательных и экономических.

Глава Национального банка Андрей Пышный подчеркнул, что регулятор взял на себя лидерство в объединении участников финансового сектора вокруг цели — создание одной из самых инклюзивных финансовых систем в мире.

Какой дизайн у монеты

На аверсе монеты по центру размещен стилизованный образ птицы с искусственным механическим крылом (протезом) – символ свободы, несокрушимости духа и возможности преодолевать пространство без помех.

На реверсе монеты – стилизованное изображение, отражающее разнообразную группу людей, объединенных в круг: родители, дети, пожилые люди, пользователи колесных кресел, люди с протезами и владельцы домашних животных. Эта композиция символизирует разнообразие и безбарьерность, подчеркивая единство и инклюзивность общества.

Дизайн монеты создала художница Ольга Дегтярева.

О реализации новой монеты

Памятная монета "Безбарьерность" введена в обращение 23 декабря 2024 года. Она имеет номинал в 5 гривен, изготовлена из нейзильбера.

Тираж составляет до 30 тыс. штук в сувенирной упаковке.

Приобрести памятную монету можно будет в интернет-магазине нумизматической продукции НБУ с 24 декабря 2024 г., а также у банков-дистрибьюторов.

Напомним, в декабре НБУ вдохновляясь легендами о героических воинах Запорожской Сечи – казаках-характерщиках, выпустил памятные монеты "Ни пуля, ни сабля!", которые станут оберегом для современных защитников Украины.