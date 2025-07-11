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Безбарьерность, ветераны, энергетика: "Укрзализныця" реализует грантовые проекты на 54 млн евро

деньги, евро
ЕБРР и ЕС финансируют проекты "Укрзализныци" / Freepik

На конференции по восстановлению Украины в Риме "Укрзализныця" и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) объявили о трех масштабных проектах на общую сумму 54 миллиона евро при поддержке ЕС. Речь идет о развитии безбарьерной инфраструктуры, реинтеграции ветеранов-железнодорожников и создании собственной сети генерации электроэнергии.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу УЗ.

Развитие "Укрзализныци"

Европейский банк реконструкции и развития предоставит 10 миллионов евро на модернизацию вокзалов "Укрзализныци" для улучшения их доступности. Изменения предполагают создание удобных условий для маломобильных пассажиров – людей с инвалидностью, пожилых граждан, родителей с детьми и других.

Отдельно предусмотрено 3 миллиона евро в поддержку ветеранов-железнодорожников, возвращающихся к работе после службы. Средства будут направлены на переобучение, адаптацию рабочих мест и создание комфортной среды для труда.

Еще 41 млн евро планируется выделить на создание децентрализованной сети газовой генерации. Эта инициатива позволит "Укрзализныце" сохранять энергетическую независимость даже в случае блэкаутов, а также будет способствовать сокращению потребления горючего и снижению потребности в использовании резервных тепловозов. Средства будут предоставлены Европейской комиссией по завершении всех согласований.

Проект уже в стадии реализации: в мае был объявлен международный тендер на закупку оборудования и предварительную квалификацию строительных подрядчиков. Перед началом реализации проекта было подписано гарантийное соглашение между ЕБРР и Украиной.

Об "Укрзализныце"

"Укрзализныця" обеспечивает более 80% грузовых и около 36% пассажирских перевозок внутри страны. Компания есть крупнейшим работодателем в Украине   с более чем 190 тыс. работников и управляет одной из крупнейших железнодорожных сетей Европы протяженностью свыше 19 тыс. км, из которых более 9,3 тыс. км – электрифицированы.

На балансе "Укрзализныци" находятся более 1400 станций и значительный парк локомотивов, грузовых и пассажирских вагонов.

Напомним, "Укрзализныця" вошла в ТОП-10 предприятий, получивших наибольшую прибыль в 2024 году. В частности, компания оказалась на седьмом месте с прибылью 102,9 млрд грн.

Автор:
Ольга Опенько