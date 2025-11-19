Безналичные платежи украинцев выросли до 5,2 трлн грн за 9 месяцев

За первые девять месяцев 2025 года украинцы провели 7,07 млрд транзакций платежными картами, эмитированными банками Украины, а их общая сумма составила 5,2 трлн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на преслужбу НБУ.

Украинцы все чаще пользуются карточками

Из них безналичные платежи составляли 6,7 млрд сделок на сумму 3,4 трлн грн, что на 11,7% и 9,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля безналичных операций в общей сумме составила 65,4%, а по количеству - 95,4%, что немного больше, чем в прошлом (64,8% и 94,5%).

Более половины активных платежных карт, а именно 59,6%, были бесконтактными, а популярность токенизированных карт продолжает расти. С начала года их количество увеличилось на 13% - до 18,6 млн, что составляет почти каждую третью активную карту (31,5%).

Эти данные свидетельствуют об устойчивом росте безналичных расчетов и постепенном внедрении современных платежных технологий в Украине.

Напомним, по состоянию на 1 октября 2025 года сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, составила 890,1 млрд гривен. Это на 67,7 млрд грн (8,2%) больше, чем в начале года (822,4 млрд грн по состоянию на 1 января 2025 г.).