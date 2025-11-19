Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,15

+0,06

EUR

48,52

--0,22

Наличный курс:

USD

42,28

42,19

EUR

49,04

48,85

20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Безналичные платежи украинцев выросли до 5,2 трлн грн за 9 месяцев

карты
Карточные платежи украинцев выросли / Shutterstock

За первые девять месяцев 2025 года украинцы провели 7,07 млрд транзакций платежными картами, эмитированными банками Украины, а их общая сумма составила 5,2 трлн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на преслужбу НБУ.

Украинцы все чаще пользуются карточками

За девять месяцев 2025 года украинцы провели 7,07 млрд сделок платежными картами, эмитированными украинскими банками, на общую сумму 5,2 трлн грн.

Из них безналичные платежи составляли 6,7 млрд сделок на сумму 3,4 трлн грн, что на 11,7% и 9,9% больше, чем за аналогичный период 2024 года. Доля безналичных операций в общей сумме составила 65,4%, а по количеству - 95,4%, что немного больше, чем в прошлом (64,8% и 94,5%).

Более половины активных платежных карт, а именно 59,6%, были бесконтактными, а популярность токенизированных карт продолжает расти. С начала года их количество увеличилось на 13% - до 18,6 млн, что составляет почти каждую третью активную карту (31,5%).

Эти данные свидетельствуют об устойчивом росте безналичных расчетов и постепенном внедрении современных платежных технологий в Украине.

Фото 2 — Безналичные платежи украинцев выросли до 5,2 трлн грн за 9 месяцев

Напомним, по состоянию на 1 октября 2025 года сумма наличных, находившаяся в обращении в Украине, составила 890,1 млрд гривен. Это на 67,7 млрд грн (8,2%) больше, чем в начале года (822,4 млрд грн по состоянию на 1 января 2025 г.).

Автор:
Ольга Опенько