Государственная служба геологии и недр Украины продлила действие специального разрешения для ЧАО "Никитовский гранитный карьер" на добычу песка в Николаевской области. Компания будет разрабатывать участок "Коминтерн-2" Александровского месторождения еще два десятилетия.

Как пишет Dilo, об этом сообщает издание NADRA.INFO.

Соответствующее решение закреплено приказом и. о. председателя Госгеонадр Сергея Власенко №613 от 18 ноября 2026 года . Речь идет о продлении спецразрешения № 4038 на 20 лет.

По данным аналитической системы YouControl, контроль над ЧАО "Никитовский гранитный карьер" осуществляют Василий Мороз и Виталий Шевченко, миноритарным акционером является Павел Дядюра.

Кроме песчаного карьера, предприятие также разрабатывает Софиевское месторождение гнейсов на основании спецразрешения № 4154, действующего до 2046 года.

Напомним, ООО "Копье Украина", принадлежащее турецким компаниям, планирует в Хмельницкой области разрабатывать Городнявский участок Буртинского месторождения графита. Компания хочет обустроить открытый карьер площадью 105 га и добывать до 1 млн. тонн руды в год.