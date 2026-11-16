Бизнес добился пересмотра законопроектов о торговом мореходстве

Комитет Верховной Рады по транспорту и инфраструктуре направил законопроект №15584 по торговому мореходству и судоходству на внутренних водных путях, а также альтернативный законопроект №15584-1 их авторам для доработки.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

В ЕБА приветствовали решение парламентского комитета. Ассоциация ранее не поддержала законопроект №15584 в предложенной редакции и передала профильному комитету замечания от бизнеса.

В частности, предприниматели указывали на риски ограничения конкуренции на рынке лоцманских услуг.

Также замечания касались возможного введения дополнительных административных барьеров для буксирных компаний и правовой неопределенности утверждения методики портовых сборов.

В ЕБА считают, что возврат обоих законопроектов на доработку позволяет учесть эти оговорки.

Бизнес-сообщество призывает продолжить работу над изменениями в диалоге с предпринимателями, чтобы сохранить конкурентные и прозрачные условия работы в украинских портах.

Напомним, ранее в Украине уже презентовали морскую реформу, предусматривающую обновление системы управления судоходством и приближение работы украинских портов к стандартам ЕС.