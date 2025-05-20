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Бизнес и население смогут присоединиться к электрическим сетям "Укрзализныци": как это сделать

Укрзализныця офис
Фото: ukraina24

АО "Укрзализныця" в тестовом режиме запустило обновленный онлайн-сервис присоединения к электросетям компании. Теперь бытовые потребители и бизнес-клиенты могут воспользоваться услугой через "е.Портал УЗ-Карго".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.

Предполагается, что новый сервис обеспечит прозрачный, быстрый и удобный процесс подключения к электросети, улучшит качество обслуживания пользователей и обеспечит контроль над административными процессами подключения, а также укрепит позиции "Укрзализныци" как участника энергетического рынка Украины.

О новом сервисе

Как сообщают в УЗ, функциональность нового сервиса содержит:

  • подача заявлений на присоединение в электронном виде;
  • проработка и согласование заявлений в режиме онлайн;
  • взаимодействие при разработке технических условий средствами портала;
  • формирование счетов для оплаты услуг и их доступность в личном пользовательском кабинете;
  • подписание документов электронной цифровой подписью;
  • информирование заказчика о статусе выполнения технических и организационных мероприятий.

Также запланировано:

  • отправка сообщений клиентам в личном кабинете и через электронные средства связи (e-mail и мессенджеры);
  • наличие чата для оперативной коммуникации.

Как отмечается в УЗ, эти обновления должны значительно улучшить качество сервиса и скорость взаимодействия.

"Укрзализныця" входит в пятерку крупнейших распределительных компаний Украины по протяженности электросети и объемам перетока. УЗ является единственным оператором на украинском энергорынке, через сеть которого можно осуществлять транзит электроэнергии в случае повреждения сетей НЭК "Укрэнерго".

"Укрзализныця" построит распределенную генерацию электроэнергии

АО "Укрзализныця" в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей, подключенных к сетям общества. С этой целью создано   отдельное юридическое лицо – ООО "УЗ Энерго".

Вновь созданная компания "УЗ Энерго" должна построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт.

В первую очередь, они будут установлены в областных центрах и присоединены к сетям общества, от которых заживлены объекты железнодорожного транспорта, социальной сферы, а также объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики.

"Укрзализныця", как оператор системы распределения электроэнергии, имеет более 100 тысяч присоединенных потребителей.

Автор:
Светлана Манько