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Бизнес и население смогут присоединиться к электрическим сетям "Укрзализныци": как это сделать
АО "Укрзализныця" в тестовом режиме запустило обновленный онлайн-сервис присоединения к электросетям компании. Теперь бытовые потребители и бизнес-клиенты могут воспользоваться услугой через "е.Портал УЗ-Карго".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу УЗ.
Предполагается, что новый сервис обеспечит прозрачный, быстрый и удобный процесс подключения к электросети, улучшит качество обслуживания пользователей и обеспечит контроль над административными процессами подключения, а также укрепит позиции "Укрзализныци" как участника энергетического рынка Украины.
О новом сервисе
Как сообщают в УЗ, функциональность нового сервиса содержит:
- подача заявлений на присоединение в электронном виде;
- проработка и согласование заявлений в режиме онлайн;
- взаимодействие при разработке технических условий средствами портала;
- формирование счетов для оплаты услуг и их доступность в личном пользовательском кабинете;
- подписание документов электронной цифровой подписью;
- информирование заказчика о статусе выполнения технических и организационных мероприятий.
Также запланировано:
- отправка сообщений клиентам в личном кабинете и через электронные средства связи (e-mail и мессенджеры);
- наличие чата для оперативной коммуникации.
Как отмечается в УЗ, эти обновления должны значительно улучшить качество сервиса и скорость взаимодействия.
"Укрзализныця" входит в пятерку крупнейших распределительных компаний Украины по протяженности электросети и объемам перетока. УЗ является единственным оператором на украинском энергорынке, через сеть которого можно осуществлять транзит электроэнергии в случае повреждения сетей НЭК "Укрэнерго".
"Укрзализныця" построит распределенную генерацию электроэнергии
АО "Укрзализныця" в ближайшее время построит распределенную генерацию электроэнергии. Она будет обеспечивать потребности компании и потребителей, подключенных к сетям общества. С этой целью создано отдельное юридическое лицо – ООО "УЗ Энерго".
Вновь созданная компания "УЗ Энерго" должна построить в разных регионах Украины газовые электростанции общей мощностью до 250 МВт.
В первую очередь, они будут установлены в областных центрах и присоединены к сетям общества, от которых заживлены объекты железнодорожного транспорта, социальной сферы, а также объекты критической инфраструктуры других отраслей экономики.
"Укрзализныця", как оператор системы распределения электроэнергии, имеет более 100 тысяч присоединенных потребителей.