В 2026 году условия ведения бизнеса ухудшились в трех из четырех изучаемых регионов Украины. Самые низкие оценки предприниматели поставили Харькову, Днепру и Одессе, в то время как западный регион сохранил относительно стабильные позиции. Главной проблемой компаний остается нехватка работников.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на результаты исследования Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

По результатам опроса, самый высокий индекс бизнес-климата зафиксировали во Львове - 2,69 балла против 2,64 в 2025 году.

В Днепре показатель снизился с 2,44 до 1,8 балла, в Одессе – с 2,39 до 1,88 балла, а в Харькове – с 1,92 до 1,78 балла.

Таким образом, наибольшее ухудшение отметок зафиксировали в Днепре и Одессе. В то же время, Львов остается единственным из исследуемых регионов, где предприниматели преимущественно характеризуют условия ведения бизнеса как удовлетворительные.

Дефицит кадров стал главной проблемой бизнеса

Нехватка работников остается общим вызовом для всех четырех регионов.

Острее всего проблему испытывают на Днепропетровщине, где на нехватку кадров указали все опрошенные предприятия — 100%.

В Харькове нехватку работников отметили 93% компаний, в Одессе – 88%, а во Львове – 86%.

Кадровый дефицит предприниматели увязывают, в частности, с мобилизацией и выездом специалистов за границу. Ситуацию дополнительно затрудняют трудности с бронированием военнообязанных работников.

Среди других распространенных проблем бизнес называет снижение покупательной способности населения, сбои с электроснабжением, логистические трудности и военные риски.

Где бизнесу сложнее всего работать

В Днепропетровской области половина опрошенных компаний оценила условия ведения бизнеса как очень сложные, еще 20% — как сложные. Несмотря на это, все предприятия, принявшие участие в опросе, продолжают работать, хотя только 30% сохраняют полные объемы деятельности.

Кроме кадрового дефицита, 70% респондентов в регионе жалуются на сложности с бронированием сотрудников и логистикой.

В Одессе доля предпринимателей, считающих условия работы сложными или очень сложными, выросла за год с 61 до 83%. При этом 58% компаний работают в полном объеме, а остальные сообщают о сокращении деятельности.

Основными проблемами одесского бизнеса, кроме недостатка работников, стали логистика (67%), потеря активов из-за оккупации и разрушения (46%), а также перебои с электроснабжением и высокая стоимость электроэнергии (33%).

В Харькове 79% опрошенных предпринимателей оценивают условия ведения бизнеса как сложные или очень сложные.

В то же время доля компаний, работающих в полном объеме, за год выросла с 21% до 36%. Остальные 64% сообщили об уменьшении объемов деятельности.

Наряду с кадровым дефицитом предпринимателям Харьковщины больше мешают снижение покупательной способности населения и проблемы с электроснабжением — по 57%.

Почему Львовщина сохраняет лучшие позиции

В западном регионе 56% опрошенных предпринимателей оценивают условия работы как удовлетворительные, еще 8% — легкие. Сложными или очень сложными считают 36% компаний.

В полном объеме работают 53% респондентов, в то время как 47% сообщили об определенном сокращении деятельности.

Среди преимуществ региона предприниматели называют относительную безопасность, близость к границе с ЕС, выгодное логистическое расположение и сотрудничество с местными властями.

В то же время, даже здесь кадровый дефицит остается самой острой проблемой: о нем сообщили 86% опрошенных.

Какой поддержки нуждаются предприятия

Приоритеты бизнеса отличаются в зависимости от региона.

На Днепропетровщине 90% опрошенных компаний ожидают налоговые и тарифные льготы, а 80% — доступного страхования военных рисков.

В Харькове налоговые и тарифные льготы считают необходимыми 86% респондентов, а восстановление и сохранение инфраструктуры – 71%.

Для одесских предпринимателей важнейшими остаются восстановление инфраструктуры (83%) и страхование военных рисков (67%).

На западе Украины больше внимания уделяют совершенствованию процедуры бронирования работников (56%), уменьшению давления контролирующих органов (53%) и страхованию военных рисков (50%).

Опрос ЕБА проводился с 28 июля по 23 октября 2026 года. В нем приняли участие представители 84 компаний из четырех региональных офисов Ассоциации, охватывающих 12 областей Украины.

Напомним, в 2025 году оценки бизнес-климата во всех четырех регионах, напротив, улучшились по сравнению с предыдущим годом. Тогда самый высокий индекс также зафиксировали во Львове - 2,64 балла, а самый низкий - в Харькове (1,92 балла). Главными проблемами предприятий уже была нехватка кадров, военные риски и трудности с бронированием работников.