Бизнес получил более 2 миллиардов гривен кредитов по госгарантиям в январе - Минфин

Украинские банки в январе 2025 года выдали микро, малому и среднему бизнесу 434 кредита на 2,2 млрд грн с долей обязательств по основному долгу, гарантированному государством, в объеме 1,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Отмечается, что с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 выдано 43 792 кредита на общую сумму 140,2 млрд гривен.

По состоянию на 1 февраля 2025 года 31 банк-кредитор обслуживает 21 928 кредитов на 75,4 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составляли около 33,1 млрд гривен. Это 64% от общего лимита предоставленных гарантий (51,7 млрд гривен).

Банки-лидеры по кредитам с госгарантиями по состоянию на 1 февраля:

Приватбанк – 14 828 кредитов на общую сумму 23,2 млрд грн, что составляет 62% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк – 2973 кредита на 11,1 млрд грн (52% от лимита банка);

Укргазбанк – 943 кредита на 10,4 млрд грн (68% от своего лимита);

ПУМБ – 690 кредитов на 7,4 млрд грн (71% от своего лимита);

Укрэксимбанк – 441 кредит на 6,4 млрд грн (63% от своего лимита).

Инфографика: Минфин

Наибольший объем кредитов приходится на следующие регионы:

в Киеве – 2599 кредитов на общую сумму 10 млрд грн;

в Днепропетровской области – 1767 кредитов на 5,9 млрд грн;

во Львовской – 1808 кредитов на 5,6 млрд грн;

в Киевской – 1433 кредита на 4,7 млрд грн;

в Харьковской – 777 кредитов на 4,7 млрд. гривен.

Инфографика: Минфин

Отрасли-лидеры кредитов с госгарантиями:

сельское хозяйство – 4819 кредитов на общую сумму 28 млрд грн;

оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств – 9338 кредитов на 20,4 млрд грн;

перерабатывающая промышленность – 4005 кредитов на 19,5 млрд грн;

транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность -1215 кредитов на 2,6 млрд грн;

строительство – 618 кредитов на 1,8 млрд. грн.

Напомним, в 2024 году темпы роста кредитования бизнеса оказались втрое медленнее по сравнению с кредитованием населения. Декабрь стал самым сложным месяцем, когда наблюдалось сокращение кредитования как для бизнеса, так и для домохозяйств. Наибольшее снижение произошло в гривневом кредитовании корпоративного сектора – на 2,4% (-14,2 млрд. грн.).