Бизнес предлагает изменения в налогообложении участников рынка электрической энергии

На рынке электроэнергии сохраняется значительный финансовый дисбаланс и сложная ситуация с расчетами. Накопленная задолженность создает дополнительные нагрузки для участников рынка и экономическое напряжение обеспечения выплат по "зеленому" тарифу.

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Об этом сообщает пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации.

Почему возникли долги на рынке электроэнергии

Отмечается, что к значительному накоплению долгов на рынке привели специальные обязанности отдельных участников вместе с низким уровнем расчетов, в частности, со стороны государственных и коммунальных предприятий, компаний, работающих в районах боевых действий, а также населения за потребленные коммунальные услуги.

Накапливаются долги также перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии, ведь установленные тарифы на передачу электроэнергии в течение последних лет не обеспечивают покрытия расходов на расчеты с производителями ВИЭ.

Что предлагает бизнес

Чтобы избежать дополнительной финансовой нагрузки на предприятия энергетической отрасли, эксперты ЕБА предлагают следующие изменения в налогообложении участников рынка.

Продлить действие кассового метода для начисления НДС для участников рынка электрической энергии до 1 января 2028 года.

"Действующее законодательство предусматривает возможность применения кассового метода для начисления НДС для участников рынка электрической энергии до 1 января 2026 года. В то же время, основания для принятия этой нормы остаются актуальными и ситуация на рынке электроэнергии требует сохранения данного механизма налогообложения", — объясняют в ЕБА.

Там добавляют, что задолженность в секторе ВИЭ остается критическим препятствием для своевременной уплаты НДС. Производители электроэнергии не получают средств вовремя, что делает невозможным уплату НДС без фактического поступления платежей. Поэтому действие кассового метода должно быть сохранено.

Также бизнес-сообщество предлагает ввести кассовый метод для начисления налога на прибыль производителей ВИЭ до 1 января 2028 для решения вопроса погашения задолженности прошлых лет.

Поэтому ЕБА обратилась с соответствующими предложениями Верховной Раде Украины и Кабинету Министров Украины.

Заметим, в 2024 году по "зеленому" тарифу было куплено 7260 тыс. МВт-ч электроэнергии, а уровень оплаты составил 79,6%.

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед "Гарантированным покупателем" за услугу для ВИЭ составляет 22 млрд грн.