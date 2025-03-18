Бизнес сможет оценить взаимодействие с госорганами: как это сделать

Украинские предприниматели смогут оценить качество госуслуг на аналитической платформе "Пульс". Их ответы будут анализировать искусственный интеллект.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Отмечается, что один из ключевых вопросов, регулярно поднимающий бизнес, – возможность оставлять отзывы и подавать жалобы онлайн.

Отвечая на этот запрос, в прошлом году Минэкономики запустило платформу "Пульс", позволяющую предпринимателям оценивать качество государственных услуг и сообщать о проблемах.

Минэкономики вместе с Государственной налоговой службой (ГНС) интегрировали онлайн-платформу "Пульс" в Электронный кабинет налогоплательщика.

"Сегодня мы делаем еще один важный шаг – интегрируем "Пульс" в Единый кабинет налогоплательщиков. Это усилит цифровую трансформацию, улучшит государственные сервисы и будет способствовать развитию бизнес-среды", – отметил замминистра экономики по цифровой трансформации Александр Циборт.

Он добавил, что благодаря "Пульсу" государство может получать объективную картину уровня сервиса и оперативно реагировать на нужды бизнеса. Отзывы от предпринимателей будут цифровизированы и станут основой нового Entrepreneur Satisfaction Score (Индекс удовлетворенности предпринимателей) – инструмента для улучшения госуслуг.

Как оставить отзыв?

Авторизоваться в Кабинете налогоплательщика.

Оценить качество взаимодействия с госорганами.

В случае проблем оставить обращение на puls.gov.ua.

Если оценка не дана сразу, система напомнит об этом через неделю и далее ежемесячно.

"Государственная налоговая служба первой среди государственных органов присоединилась к проекту "Пульс", поскольку мы стремимся к эффективной и постоянной коммуникации с каждым налогоплательщиком. Электронный кабинет ДПС — лидер среди цифровых государственных платформ, доступный 24/7. Им пользуются 5,4 миллиона человек, из которых 3 с платформой "Пульс" создает преимущества как для украинских предпринимателей, так и для государства, которое сможет оперативно реагировать на их запросы", — отметил председатель ГНС Руслан Кравченко.

Об онлайн-платформе "Пульс"

"Пульс" является частью политики "Сделано в Украине", которую инициировал президент Владимир Зеленский. Платформа разработана Минэкономики за консультации со специалистами Совета бизнес-омбудсмена и реализована при содействии Минцифры благодаря финансируемому USAID и UK Dev проекту "Поддержка цифровой трансформации". Партнер проекта – Офис эффективного регулирования (BRDO). К реализации присоединен Правительственный контактный центр. Вектор развития помогает задавать Совет бизнеса по поддержке предпринимательства в условиях военного положения.

Также на онлайн-платформе "Пульс" украинские предприниматели смогут проголосовать за наиболее актуальные проблемы, препятствующие развитию бизнеса.

Как отмечают в Минэкономики, "Пульс" — это не просто онлайн-платформа для жалоб и предложений. Она должна стать консолидированным голосом предпринимателей, источником данных для реформ, прикладным и прозрачным инструментом взаимодействия бизнеса с государством и государства с предпринимателями, отражающим реальное состояние бизнес-климата в стране.