Бизнес требует прекратить незаконные проверки Госпродпотребслужбы

Компании-члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) заявляют о препятствовании их деятельности из-за усиления внеплановых проверок соблюдения законодательства в сфере предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий, которые осуществляет Госпродслужба.

Об этом говорится на сайте ЕБА.

В бизнес-сообществе отмечают, что большинство таких проверок инициируется на основании обращений физических лиц без надлежащего обоснования.

В апреле 2023 года Министерство здравоохранения Украины издало приказ №522, которым разрешило проводить определенные внеплановые проверки, несмотря на общий государственный мораторий, действующий в условиях военного положения.

С тех пор ряд решений Госпродпотребслужбы по результатам таких проверок был обжалован в суде.

Из-за недостаточной аргументации в жалобах граждан суд не смог установить факт нарушений или ущерб, причиненный их правам, законным интересам, здоровью или безопасности государства.

Как следствие, суд признал действия Госпродпотребслужбы противоправными, а наложенные на компании штрафы отменил.

Ассоциация также ссылается на постановление Верховного Суда от 20 января 2025 г. по делу №140/1046/24. Суд пришел к выводу, что Министерство здравоохранения, принимая Приказ №522, превысило свои полномочия. Как следствие, проверки Госпотребслужбы и решения, принятые по их результатам, признаны незаконными.

В связи с этим ЕБА обратилась к председателю Госпродпотребслужбы и министру экономики Украины с призывом остановить внеплановые проверки в сфере регулирования табачных изделий, которые проводятся без достаточных оснований, а также — в будущем проводить такие проверки только в исключительных случаях — если есть конкретные обстоятельства, представляющие угрозу правам граждан, здоровью, здравоохранению, экологии, государственной.

Напомним, Государственная налоговая служба Украины провела более 500 фактических проверок объектов розничной торговли табачными изделиями в период с декабря 2024 по январь 2025 года. По их результатам были выявлены многочисленные нарушения, а общая сумма штрафных санкций составила почти 14,2 млн. гривен.