Бизнес восстанавливается: количество новых ФЛП превысило закрытые впервые за год

После сложного начала 2025 года малый бизнес начал восстанавливаться. Во втором квартале впервые за последний год количество вновь созданных ФЛП превысило количество закрытых: чистый прирост составил более 34 тысяч предпринимателей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование аналитиков YouControl.Market.

Общая динамика

После сложного начала года, когда из-за технических сбоев и кибератаки на госреестры произошло массовое закрытие бизнесов, во втором квартале малый бизнес начал возобновляться.

В апреле-июне 2025 года в Украине было зарегистрировано около 89,4 тыс. новых ФЛП, что на 55% больше, чем в первом квартале. В то же время, количество закрытий сократилось почти на половину — до 55 тыс.

В результате соотношение изменилось кардинально: на каждые 100 открытых ФЛП приходилось только 62 закрытия. Таким образом, чистый прирост малого бизнеса составил более 34 тысяч. предпринимателей.

Такое оживление объясняется как естественным эффектом отложенного спроса после вынужденной паузы, так и постепенным улучшением условий для предпринимательства.

Отраслевое распределение

Во втором квартале 2025 г. малый бизнес активизировался во всех основных отраслях. Десять ведущих сфер сосредоточили более 80% новых ФЛП и 86% закрытий.

Розничная торговля стала основным драйвером: 31,4 тыс. новых регистраций (+113% к I кварталу) и более 14 тыс. чистого прироста.

ИТ-сфера – вторая по количеству новых ФЛП (9,9 тыс.), показала умеренный рост (+14%) и также вышла в плюс.

Другие индивидуальные услуги – третья по масштабу категория (9,6 тыс. новых бизнесов).

Также выросли регистрации в транспорте, питании, оптовой торговле, образовании, рекламе, медицине и агросекторе (прирост до +70%).

Количество закрытий во всех областях существенно сократилось. Хотя больше всего ФЛП закрылось в розничной торговле (17,1 тыс.), ИТ (9,1 тыс.) и сфере услуг (7 тыс.), эти показатели почти вдвое меньше, чем в первом квартале. В большинстве отраслей открытий было существенно больше, чем закрытий.

Во втором квартале 2025 года количество закрытых ФЛП существенно уменьшилось по сравнению с началом года. Больше прекращений зафиксировано в розничной торговле (17,1 тыс.), но это вдвое меньше, чем в январе-марте.

Также много закрытий было в ИТ (9,1 тыс.) и сфере индивидуальных услуг (7 тыс.). Далее – транспорт, оптовая торговля, общепит, реклама и образование.

Во всех ключевых секторах количество закрытий было существенно меньше количества новых регистраций, что свидетельствует о признаках возобновления малого бизнеса.

Региональный срез

Предпринимательская активность сосредоточена в Киеве и в промышленных регионах. Лидером по количеству новых ФЛП стал Киев – 11,6 тыс. открытий, что на 36% больше, чем в I квартале. Среди областей первое место заняла Днепропетровщина – более 8,1 тыс. новых ФЛП. Далее следуют Львовская (6,9 тыс.), Одесская (6,8 тыс.), Киевская (6,6 тыс.) и Харьковская (6,5 тыс.) области. В общей сложности на эти шесть регионов пришлось почти 50% всех новых регистраций в Украине.

В топ-10 также вошли Полтавская, Винницкая, Хмельницкая и Волынская области, которые продемонстрировали стремительный рост — например, в Полтавской области количество новых ФЛП вдвое превысило показатели предыдущего квартала.

Относительно закрытий ситуация улучшилась по всей стране. В Киеве количество прекращенных ФЛП снизилось вдвое - с 14,5 тыс. до 7 тыс., а чистый прирост составил +4,5 тыс. В Днепропетровской области больше всего закрытий среди областей (4,9 тыс.), однако также зафиксировано положительное сальдо (+3,3 тыс.).

Гендерный срез

Женщины остаются лидерами среди предпринимателей в Украине. Во II квартале 2025 года они открыли около 61% новых ФЛП (54,2 тыс. из 89,4 тыс.), что почти не отличается от показателя первого квартала. Среди закрытых бизнесов женщины также составляют большинство – 52,4%. Таким образом, женщины обеспечивают более половины как новых, так и прекращенных ФЛП.

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