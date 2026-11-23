Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала отказаться от внедрения профессионального стандарта для лоббистов, предусматривающего специальную подготовку, подтверждение квалификации и регулярное обучение. По мнению бизнес-сообщества, такие требования могут усложнить доступ к профессии, увеличить расходы компаний и ограничить конкуренцию на рынке лоббистских услуг.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Европейской Бизнес Ассоциации.

ЕБА обратилась в Национальную ассоциацию лоббистов Украины, а также профильные министерства и государственные органы относительно проекта профессионального стандарта "Профессионал по лоббированию (лоббист)", вынесенного на общественное обсуждение.

В Ассоциации считают, что действующий закон "О лоббировании" уже определяет необходимые правила деятельности, а введение дополнительных образовательных и квалификационных требований не предусмотрено законодательством и евроинтеграционными обязательствами Украины.

Какие новые требования предлагают для лоббистов

Наибольшее беспокойство бизнеса вызывают четыре положения проекта:

Специальная профессиональная подготовка. Лоббисты должны проходить обучение и документально подтверждать его результаты. В ЕБА считают, что это может ограничить доступ к профессии для специалистов с разным образованием и опытом.

Подтверждение квалификации. Проект предусматривает прохождение квалификационной оценки в течение трех месяцев после внесения в Реестр прозрачности.

Регулярное повышение. Лоббистам предлагают проходить соответствующее обучение по меньшей мере раз в пять лет.

Документальное подтверждение обучения. Возможность подтверждать квалификацию свидетельствами учебных заведений, по мнению Ассоциации, создает дополнительные финансовые и административные расходы.

В ЕБА отмечают, что внесение в Реестр прозрачности уже достаточно законным основанием для осуществления лоббистской деятельности.

Почему бизнес выступает против стандарта

Основное опасение Ассоциации состоит в том, что даже формально добровольные положения профессионального стандарта впоследствии могут превратиться в обязательные условия для начала или продолжения работы лоббистов.

По мнению экспертов ЕБА, это может увеличить издержки бизнеса и общественных объединений, сузить круг участников рынка и создать предпосылки для монополизации лоббистских услуг.

В Ассоциации также отмечают, что европейское регулирование лоббирования сосредотачивается, прежде всего, на прозрачности представительства интересов, раскрытии информации и соблюдении этических норм, а не на специальном образовании.

Бизнес-сообщество уже выступало против этой инициативы совместно с другими объединениями, а в мае 2026 года направило соответствующее обращение премьер-министру.

В настоящее время ЕБА призывает полностью прекратить разработку и утверждение профессионального стандарта.

Если работу над документом продолжат, Ассоциация настаивает, чтобы он не создавал дополнительные условия для доступа к лоббистской деятельности.

Напомним, ранее украинские бизнес-объединения уже выступали против профессионального стандарта лоббиста. Они предупреждали, что специализированное обучение и дополнительные квалификационные процедуры могут создать искусственные барьеры для работы на только формируемом рынке.