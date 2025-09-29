Бизнесы отбеливают репутацию: 91 компания удалила россиян с владельцев с начала 2025 года

Компании, имеющие собственников из русской Федерации, равномерно их удаляют. По данным Единого государственного реестра, 91 компания лишилась российского следа с января 2025 года. Из них 88 компаний активно работают, а некоторые даже выиграют государственные тендеры.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Отмечается, что 91 компания в Украине лишилась российских владельцев с января 2025 года. Среди них 88 активно работают, а 3 находятся в состоянии прекращения.

До этого еще 714 компаний удалили владельцев из РФ с начала полномасштабного вторжения, несмотря на запрет закона.

География компаний

По данным аналитиков, треть лишившихся российского следа компаний работает в Киеве — 30 бизнесов.

Далее следуют: Одесщина – 9 компаний, Харьковская, Львовская и Винницкая области – по 7 соответственно.

Сфера деятельности и доход

В "Опендатаботе" отмечают, что больше всего компаний работает в сфере оптовой торговли - 15, операций с недвижимостью (13 бизнесов), розничной торговли (8), рыбного хозяйства (6), а также в сфере ИТ и консалтинга (5).

Аналитики сообщают, что большинство компаний, удаливших владельцев из РФ, имеют оборот до 10 миллионов гривен - 38. Еще 10 компаний заработали от 10 до 100 миллионов, 4 превысили планку в 100 миллионов, а 39 не подали финансовую отчетность.

Участвуют в тендере

В "Опендатабот" подчеркивают, что среди лишившихся российского следа компаний есть и те, кто активно участвует в государственных тендерах. Так, компания "Татнефть-АЗС-Украина" выиграла 43 тендера на сумму более 6,8 миллионов гривен с начала полномасштабного вторжения.

Также среди лидеров компания "Мирекц" с 4 тендерами на 122 тысяч гривен и ПК "Сервис плюс" с 1 тендером на 57 тысяч.

Напомним, что с начала полномасштабного вторжения в Украину закон запрещает убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний.

Заметим, что более 300 украинских компаний с "российским следом" победили в 22,5 тыс. процедур публичных закупок за последние десять лет. Общая сумма победных тендеров – 16,2 млрд грн.

Более 18 тысяч компаний имели владельцев из РФ по состоянию на 24 февраля 2022 года. 621 компания избавилась от российского следа с начала полномасштабного вторжения России в Украину, хотя закон запрещает убирать российских владельцев или бенефициаров из компаний.