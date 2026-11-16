Более 2 тысяч брендов на трех: "Оболонь", "Рошен" и "Конти" возглавили рейтинг владельцев торговых марок в Украине

В Украине почти 22 тысячи юридических лиц владеют более 71 тысячей действующих торговых марок из более 234 тысяч зарегистрированных в стране. Первые три строчки по размеру портфелей брендов заняли производители напитков и сладостей — ЧАО "Оболонь", ГП "Кондитерская корпорация "Рошен" и ООО "ТВ "Конти", которые совокупно имеют более 2 тысяч торговых марок.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на исследование "YouControl".

Как свидетельствуют данные аналитиков, абсолютное большинство украинских компаний-собственников (61%, или 13265 юридических лиц) владеет лишь одной торговой маркой, а еще 32% (7431 компания) имеют от 2 до 10 брендов.

Портфели от 10 до 50 марок принадлежат 880 предприятиям, от 50 до 100 — 87 компаниям, и только 60 юридических лиц накопили более сотни торговых марок, в то же время 234 компании-владельцы находятся в статусе прекращенных.

Кто вошел в тройку лидеров рейтинга

Первое место в Украине занимает ЧАО "Оболонь" с 769 торговыми марками - компания входит в одноименную корпоративную группу, а ее конечным бенефициарным владельцем выступает Александр Слободян.

Второе место занимает ГП "Кондитерская корпорация "Рошен" (645 торговых марок), входящая в группу "Укрпроминвест" и принадлежащая бывшему народному депутату Алексею Порошенко.

Замыкает первую тройку ООО "ТВ "Конти" с 593 марками (среди которых Super Kontik, Bonjour KONTI, Timi, Amour, BiSKonti и "Джек"), бенефициаром и владельцем 50% уставного капитала которого является Сергей Городов, когда непосредственным производителем продукции является Бориса Колесниковых.

Телеком и фармацевтические гиганты

Четвертую позицию общего рейтинга занял мобильный оператор ЧАО "Киевстар" (499 торговых марок), 99,99% акций которого принадлежат нидерландской компании Kyivstar Holdings BV, а конечный владелец бенефициара в реестре пока не указан.

Сразу за телеком-оператором в рейтинге разместились ведущие фармацевтические компании страны.

АО "Фармак" (439 торговых марок). Бенефициарной владелицей компании является Филя Жебровская, которая вместе с братом, экснардепом Павлом Жебривским, входит в ключевые лица "Группы семьи Жебровских".

ООО "Кусум"(378 торговых марок). Руководителем, участником и бенефициаром производителя и поставщика лекарственных средств гражданин Индии Гупта Раджив с регистрацией в Украине.

АО "Киевский витаминный завод" (280 торговых марок). Бенефициаром предприятия является гражданин Канады Максим Мартин, возглавляющий "Группу Максима Мартина", объединяющий более 20 компаний в сфере ритейла и недвижимости.

Компании алкогольного рынка в первой десятке

Значительную часть среди лидеров по количеству брендов также удерживают производители и дистрибьюторы алкогольных напитков. Седьмое место занимает ЧАО "Абинбев Эфес Украина" (324 торговых марки) - совместное предприятие крупнейшей в мире пивоваренной корпорации Anheuser-Busch InBev и ведущей турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes.

Девятое место занимает ООО "Аларте" (275 торговых марок) под руководством и в собственности Дмитрия Анапенко. Компании принадлежат бренды Greenday, Helsinki, "Жан-Жак" и Klinkov, продукцию под которыми выпускало предприятие "Алеф-Виналь" (его директором в то время был Вадим Ермолаев, ныне находящийся под санкциями, а контрольный пакет в 50% к концу 2018 года Holding Investment).

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине насчитывается 478 массовых собственников бизнеса. По состоянию на октябрь 2026 г. столько граждан выступали учредителями или бенефициарами по меньшей мере 50 зарегистрированных юридических лиц каждый, при этом абсолютный рекорд составлял 5 889 компаний, оформленных на одного человека.