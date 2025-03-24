Более 20 млн украинцев получили поддержку через фонд Всемирного банка URTF

Целевой фонд поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF) остается критически важным инструментом для Украины, позволяющим правительству оперативно привлекать партнерское финансирование. Сейчас более 20 млн. украинцев получили помощь через фонд Всемирного банка URTF.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины.

Несмотря на то, что российская агрессия против Украины продолжается уже четвертый год и продолжает наносить серьезный ущерб, с помощью Всемирного банка и партнеров правительство смогло продолжать оказывать основные услуги, обеспечивать оказание медицинской помощи, поддерживать уязвимые группы населения. А также обеспечивать образовательный процесс в прифронтовых зонах, восстанавливать поврежденные дома, электроснабжение и поддерживать фермерские хозяйства.

"За выделенные средства мы смогли получить необходимые трансформаторы и критически важное оборудование для восстановления электроснабжения. Это помогло пройти нам сложные периоды отключений летом, осенью и зимой в прошлом году", — отметила заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова во время встречи представители ведомства, проектных команд Всемирного банка и 17 стран-доноров.

На что потратили деньги?

На сегодняшний день проекты, поддерживаемые URTF, охватили 20 млн украинцев, среди которых:

более 87 000 домохозяйств (около 200 000 человек) получили компенсации по ремонту поврежденных войной домов;

3,5 млн. восстановили электроснабжение, а 1,5 млн. жителей восстановили тепло благодаря поставкам критически важного оборудования;

6,3 млн. человек получили услуги по охране психического здоровья и медицинские обследования, 5,2 млн. детей были вакцинированы, а 473 000 человек прошли реабилитацию;

33 000 фермеров получили доступ к льготному финансированию;

13 млн человек вовремя получили выплаты социальной помощи;

380 000 школьников воспользовались улучшенным образованием, а 12 000 детей в отдаленных районах получили бесплатный транспорт.

Кроме того, реализация программы Всемирного банка по восстановлению, восстановлению и реформам продолжает содействовать реформам в Украине, приближению к вступлению в ЕС и закладывает фундамент для долгосрочного роста нашей страны. Напомним, Нидерланды направят 65 миллионов евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Этот вопрос обсуждался на онлайн-встрече заместителя министра энергетики Украины Романа Андарака со специальной представительницей правительства Нидерландов Эрикой Шолтен.