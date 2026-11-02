Более 30 тысяч перерегистраций: каждый седьмой новый ФЛП в Украине открывают не впервые

В Украине за девять месяцев 2026 года было зафиксировано 30 033 случая повторной регистрации физических лиц-предпринимателей. То есть каждый седьмой ФЛП, открытый в этом году, уже действовал раньше. В общей сложности предпринимательскую деятельность возобновили 29 382 человека, что превышает показатели за весь 2025 год.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Тенденция к возвращению в бизнес растет последние три года: в 2023 году доля повторных открытий составила 5%, в 2025 году - 10%, а за неполный 2026 достигла 14%.

Причины волны перерегистраций и оптимизация налогов

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев связывает такую динамику, прежде всего, с цифровизацией.

Закрытие ФЛП на портале "Действие" стало автоматическим с июня 2023 года, а открытие по одному заявлению через сервис "е-Предприниматель" заработало с ноября того же года. 2024 стал первым полным годом функционирования обеих услуг, и тогда доля повторных открытий выросла с 4,7% до 7%.

Кроме того, повлиял рост финансовой нагрузки: с 1 января 2025 года содержание неработающего ФЛП из-за обязательной уплаты ЕСВ и военного сбора обходится более чем в 30 тысяч гривен в год, из-за чего предприниматели прекращают деятельность на время простоя.

Еще одной причиной является налоговая оптимизация — перерегистрация позволяет немедленно перейти на более низкую ставку единого налога другого общества, тогда как изменение юридического адреса дает экономию только со следующего календарного года.

Чиновник отметил, что простая процедура закрытия при отсутствии претензий налоговой является положительным явлением и не свидетельствует о массовых теневых схемах, поскольку недобросовестные плательщики избегают документальных проверок во время ликвидации.

География открытий и рекордсмены

Наибольшее количество случаев повторного возбуждения дела приходится на Киев — 3 862 регистрации (13% от общего количества). В пятерку регионов-лидеров также вошли Днепропетровская (2861), Одесская (2226), Львовская (2115) и Киевская (2032) области.

Некоторые граждане повторяли эту процедуру многократно. Национальный рекорд установил 25-летний предприниматель из Днепропетровщины, работающий в сферах недвижимости и рекламы: он регистрировал ФЛП повторно 8 раз в 2021, 2022 и 2024 годах. Еще четверо предпринимателей из Харьковской, Волынской, Ровенской и Хмельницкой областей открывали ФЛП по 7 раз в отраслях торговли, IT, дизайна, компьютерного сервиса и медицины.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине зафиксировали 478 массовых собственников бизнеса, каждый из которых является учредителем или бенефициаром по меньшей мере 50 юридических лиц, а национальный рекорд составил почти 5,9 тысяч компаний, зарегистрированных на одного гражданина.