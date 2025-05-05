Более 326 миллиардов гривен: в этом году украинцы задекларировали на 49% больше доходов

Государственная налоговая служба подвела итоги кампании по декларированию доходов граждан за 2024 год. Украинцы задекларировали рекордную сумму – 326 миллиардов гривен, что на 107 миллиардов больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщил глава ГНС Руслан Кравченко.

Всего было подано более 170 тысяч деклараций. По их результатам граждане самостоятельно определили к уплате 8,1 миллиарда гривен налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и более 1,5 миллиарда гривен военного сбора.

Больше всего доходов задекларировали жители Киева – 156 миллиардов гривен. На втором месте — Днепропетровская область с почти 30 миллиардами, дальше Львовщина — 18,2 миллиарда, и Киевская область — 17,5 миллиарда гривен.

Среди источников доходов, которые граждане декларировали чаще всего, первое место заняли иностранные доходы – 34,2 миллиарда гривен. Также значительные объемы задекларированы как наследство и дарение (13,6 млрд грн), доходы от продажи движимого и недвижимого имущества (6,8 млрд грн), инвестиционные доходы (4,9 млрд грн), другие налогооблагаемые доходы (4 млрд грн) и доходы от аренды имущества (3,4 млрд грн).

Количество граждан, задекларировавших доходы более 1 миллиона гривен, возросло на 6,6 тысяч – до более 17 тысяч человек. Совокупно миллионеры задекларировали 253,6 миллиарда гривен доходов. Налоговые обязательства, определенные ими к уплате, составляют 8,7 млрд грн.

Абсолютным рекордсменом стал житель Киева, самостоятельно определивший к уплате более 4,6 миллиарда гривен НДФЛ и военного сбора.

Кроме того, более 53 тысяч граждан воспользовались правом на налоговую скидку. Общая сумма возвращений из бюджета составит 330 миллионов гривен, что на 36 миллионов больше, чем в прошлом.

В налоговой отмечают, что кампания этого года демонстрирует рост налоговой культуры среди граждан и их понимание важности уплаты налогов для укрепления государственной экономики.

Добавим, что согласно налоговым декларациям в Украине уже более 3000 миллионеров, самому молодому из них всего три года.