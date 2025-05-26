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Более 50 млн грн убытков: в результате удара РФ сгорело картофелехранилище на Черниговщине
В результате массированного обстрела территории Украины пострадало предприятие "Агрико Украина" в Черниговской области. В результате попадания сгорело картофелехранилище, а общая сумма ущерба превышает 50 миллионов гривен.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Всеукраинского аграрного совета (ВАР).
Уничтожение картофелехранилища на Черниговщине
Во время массированной атаки на Украину с применением дронов-камикадзе и ракет было серьезно повреждено аграрное предприятие — участник Всеукраинского аграрного совета, расположенное в Черниговской области.
В результате удара полностью уничтожено современное картофелехранилище с оборудованием и контейнерами, а также сортировочный цех. Значительные повреждения получили еще одно хранилище, зерносклад и навес между объектами.
Кроме потери инфраструктуры, взрывной волной повреждена сельскохозяйственная техника — тракторы, сажалка, погрузчик Manitou и другое оборудование, часть которого уничтожена полностью.
"Полностью уничтожены находившиеся в хранилище производственные запасы. Взрывной волной повреждена сельхозтехника: тракторы, сажалка, погрузчик Manitou и многое другое. Техника частично уничтожена, частично повреждена", — комментирует директор предприятия Николай Гордейчук.
По предварительным подсчетам сумма ущерба превышает 50 миллионов гривен. Окончательная оценка утрат еще продолжается.
Что известно о предприятии
ООО "Агрико Украина" — украинское представительство нидерландского картофельного кооператива Agrico, которое возглавляет директор и основатель Николай Гордийчук. Компания специализируется на селекции, импорте и выращивании семенного картофеля. Импортный семенной материал поставляется из Нидерландов.
"Агрико Украина" занимает более 50% украинского рынка семенного картофеля. Имеет два основных хозяйства:
- ООО "Бровары картофель" (Киевская область);
- ООО "АФ Андреевское" (Черниговская область).
Общая площадь выращивания – более 150 гектаров.
Компания владеет современными картофелехранилищами с оборудованием для сортировки и фасовки. Эти объекты также выполняют роль обучающих центров для промышленных производителей картофеля. Продукция реализуется под торговой маркой Papas.
ООО "АФ Андреевское", основанное в 2014 году, кроме картофелеводства занимается также растениеводством. На его базе регулярно работает демо-поле с новыми сортами картофеля, проходящими подготовку к регистрации в Украине. Уставный капитал предприятия — 250 тысяч гривен.
Согласно данным сервиса Opendatabot, в 2024 году ООО "Агрико Украина" существенно улучшило финансовые показатели:
- выручка выросла вдвое — до 75,84 млн грн,
- чистая прибыль увеличилась почти в 6 раз — до 32,84 млн грн,
- обязательства выросли в 4,9 раза — до 32,47 млн грн,
- активы — в 3,9 раза, достигнув 147,4 млн грн.
Конечным бенефициарным владельцем как ООО "АФ Андреевское", так и ООО "Агрико Украина" Николай Гордийчук.
По обновленным оценкам общая потребность в финансировании восстановления Украины составляет 524 миллиарда долларов. Только на 2025 год нужно 17,3 миллиарда долларов. Среди главных приоритетов – жилье, критическая инфраструктура, энергетика и социальные услуги.