Более 6 млн. тонн отходов: как Украина борется с последствиями разрушений и ищет помощь

Объем отходов разрушения в Украине уже превышает 6 млн тонн. Больше всего в прифронтовых регионах: Харьковской, Херсонской, Николаевской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Оценки Всемирного банка свидетельствуют о прямом ущербе Украине от российской вооруженной агрессии в размере 176 миллиардов долларов США. Больше всего пострадали жилищный сектор, транспорт, энергетика, торговля, промышленность и образование. В общей сложности, 13% жилищного фонда (2,5 миллиона домохозяйств) повреждены или разрушены, а некоторые города уничтожены на 90%.

"Украина ищет уникальные инновационные решения. Например, в сотрудничестве с UNDP Ukraine/ПРООН уже реализована инициатива и установлено специальное оборудование для измельчения таких отходов с целью повторного использования в процессе восстановления", — говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, с 2022 года ПРООН запустила одну из самых сложных и амбициозных программ по управлению отходами разрушения - в 6 регионах уже убрали почти 600 тысяч тонн таких отходов.

В Николаеве общины начали переработку – вывозят обломки на специальные хабы, организованные ПРООН и JICA – Japan International Cooperation Agency, и используют материалы для строительства дорог.

В Буче - из более 80 тысяч тонн отходов разрушения 30% использовано для ремонта дорог.

По данным Министерства развития общин и территорий Украины, фронтовые регионы – Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области – заявляют о необходимости более 1200 единиц техники для управления отходами разрушения. Общая стоимость – более 1 миллиарда долларов США.

"Для нас важна и экспертная поддержка в продолжении реформы управления отходами как фундамента построения циркулярной экономики. Ведь именно циркулярная экономика и есть стратегия восстановления страны", — подчеркнула министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

Напомним, правительство выделило более 890 млн грн на реализацию проектов восстановления в Запорожской и Харьковской областях. Средства пойдут на инфраструктурные и социальные объекты, разрушенные в результате войны.

Кроме того, согласовано протокольное поручение по направлению еще 598 млн грн для восстановления объектов в Харьковской области.