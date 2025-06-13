Более 600 га агроземель выставили на торги под разминирование: цена снизилась втрое

Центр гуманитарного разминирования впервые провел закупку услуг по очистке крупного аграрного участка, разделив его на два отдельных лота. Речь идет о 605 гектарах земель Института растениеводства им. Юрьева НААН в Харьковской области. По результатам двух аукционов финальная стоимость работ уменьшилась втрое – с 45,3 млн грн до 16 млн грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Первые торги на услуги по разминированию

Аграрный участок площадью 605 гектаров загрязнен неразорванными боеприпасами, противотранспортными минами и кассетными снарядами. Участок был разделен на два лота, и каждый из них вызвал интерес у четырех операторов противоминной деятельности. Благодаря конкуренции общая стоимость разминирования снизилась почти втрое – с более чем 45,3 млн грн до 16 млн грн.

По словам директора Центра гуманитарного разминирования Владимира Байды, проверяется соответствие победителей аукциона требованиям тендера. Он также отметил, что спрос на участие в подобных торгах растет, и выразил надежду, что в будущем конкуренция будет еще более активной.

"Это первые торги, когда мы дробим один участок на несколько аукционов. Такой подход позволяет привлечь большее количество операторов, повысить конкуренцию, а главное ускорить разминирование больших площадей. На оба аукциона в общей сложности пришло 5 операторов, конкурировавших на торгах до последнего", — заявил замминистра экономики Украины.

С начала 2025 года в Украине уже было проведено 30 аукционов на разминирование сельскохозяйственных земель общей площадью более 5,3 тыс. гектаров. По итогам торгов стоимость выполнения работ составила 336,6 млн гривен.

Напомним, в мае 2025 г. украинские фермеры получили в использование около 660 гектаров очищенных от мин и взрывоопасных предметов участков.

Добавим, по оценкам Всемирного банка, полное разминирование территории Украины потребует около $30 млрд. В 2025 году в рамках программы гуманитарного разминирования планируется обследовать 31 тыс. кв. км.