Более 90% вкладчиков банков-банкротов получили свои средства за меньше, чем 20 дней

Фонд гарантирования вкладов выплачивает средства вкладчикам быстрее, чем через 20 дней. Более 90% вкладчиков банков-банкротов уже получили свои денежные средства.

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Об этом сообщила директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Белай.

"Закон о системе гарантирования дает максимальный срок для начала выплат 20 рабочих дней, но по факту мы делаем это быстрее: на 13-15-й рабочий день Фонд начинает выплаты вкладчикам и становится кредитором такого неплатежеспособного банка", — подчеркнула она.

Что известно о выплатах

Процесс получения выплат от Фонда гарантирования вкладов является максимально простым и быстрым, отметила Белай.

Сейчас у Фонда есть 16 банков-агентов, получающих данные о вкладчиках, имеющих право на выплаты. Вкладчики могут получить средства в отделениях этих банков, через их онлайн-сервисы или с помощью сервиса "Возвращение вкладов" в мобильном приложении "Дія".

Эта возможность была введена в октябре 2023 года и, как оказалось, благодаря ей некоторые вкладчики смогли получить средства, которые оставались невыплаченными еще с 2014-2015 годов.

К вкладам относятся денежные средства, размещенные на срочных депозитах, а также деньги на текущих счетах физических лиц и ФЛП.

Те, кто еще не получил причитающиеся им выплаты, могут обратиться в банк-агент или воспользоваться мобильным приложением "Дія". Выплаты можно получить в течение периода ликвидации банка, который длится до трех лет, но этот срок продлен до завершения военного положения и еще на 6 месяцев после его завершения, подытожила Белай.

Заметим, ФГВФЛ выплатил более 95% гарантированного возмещения всем вкладчикам банков, ликвидация которых началась после 24 февраля 2022 года.

Напомним, сумма ущерба, нанесенного из-за действий страны-агрессора РФ украинским банкам за период с 2014 по 2022 год, составляет более 70 млрд грн.