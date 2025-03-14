Болгария готовит решение о продаже российских реакторов для Хмельницкой АЭС

Болгария готовит решение на правительственном уровне по соглашению о продаже Украине российских реакторов для достройки Хмельницкой АЭС .

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко, пишет "Интерфакс-Украина".

Он пояснил, что принятие закона о разрешении на покупку оборудования для ХАЭС позволило доказать заинтересованность Украины в реализации этого проекта и продолжить соответствующие переговоры с Болгарией.

Галущенко отметил, что 11 марта был последний день, когда нужно было отчитаться в парламенте Болгарии о ходе переговоров.

"На этот раз в отчете подтверждена заинтересованность Украины, очерчены соответствующие рамки договора. Соответственно, сейчас будет решение уже на правительственном уровне Болгарии относительно заключения договора, в котором будут изложены все аспекты", — рассказал министр энергетики.

Напомним, 11 февраля Верховная Рада поддержала выделение сотен миллионов долларов на приобретение у Болгарии двух реакторов российского производства для Хмельницкой АЭС. 13 марта он возвращен с подписью президента. Впрочем, сам текст законопроекта по состоянию на 13:00 14 марта отсутствует.

Народный депутат Андрей Жупанин, комментируя принятие закона, указал, что таким образом Украина успевает заключить соглашение с Болгарией до окончания 11 марта разрешения болгарского парламента на него. Он также обратил внимание, что закон согласовывает только покупку реакторов, что ограничивает стоимость проекта в настоящее время в $600 млн. Жупанин добавил, что теперь Кабмин подготовит новый проект закона о достройке ХАЭС, который должен предоставить обновленное технико-экономическое обоснование и информацию об источниках финансирования всего проекта.

Болгария продает Украине российские ядерные реакторы

Отметим, что Болгария приобрела российские установки для строительства двух реакторов для АЭС "Белене" более шести лет назад, но впоследствии отказалась от строительства атомной электростанции.

Болгария хочет продать это оборудование Украине. Переговоры об этом продолжаются уже почти два года, а парламент обязал правительство Болгарии заключить сделку по цене не менее 600 миллионов евро. Именно за такую сумму его приобрели у российской компании.

Реакторы, оборудованные оборудованием российского производства, должны быть установлены на третьем и четвертом энергоблоках ХАЭС, строительство которых длится уже долгое время, но несколько раз прекращалось до сих пор не завершено.

Ряд депутатов критикуют эту покупку и даже по их иску НАБУ открыло дело против НАЭК "Энергоатома" по растрате 430 млн грн из бюджета на строительство новых атомных блоков Хмельницкой атомной электростанции.

Хмельницкая АЭС: сроки строительства энергоблоков

Украина планирует начать строительство четырех новых ядерных реакторов, чтобы компенсировать потерянные энергетические мощности из-за войны с Россией. Все четыре реактора будут построены на Хмельницкой АЭС в Нетешине.

Строительство третьего энергоблока Хмельницкой атомной электростанции, который готов на 80%, может завершиться за три года, четвертого (готовность под 30%) — за четыре.

Достройка энергоблоков обойдется Украине примерно в 160 млрд. гривен.

Будет проверять достроенные энергоблоки МАГАТЭ, которая очень заинтересована в реализации этого проекта и предложила так называемую консультативно-техническую миссию по достройке этих блоков.

С той мощностью, которую смогут выдавать шесть реакторов на Хмельницкой АЭС, она будет самой большой в Европе и даже большей по мощности, чем оккупированная РФ Запорожская АЭС.