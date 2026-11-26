Болгария поддержит предложенный новый кредит ЕС в размере 45 миллиардов евро для Украины, но только часть, которая предназначена для невоенной помощи.

Как пишет Dilo, об этом заявил премьер-министр страны Румен Радев, сообщает Reuters.

Агентство напоминает, что Европейская комиссия предложила предоставить Украине €45 млрд. финансовой поддержки в 2027 году. Из этой суммы €25 млрд планируют направить на военные нужды, а еще €20 млрд — в поддержку государственного бюджета. Украина должна вернуть ссуду только после того, как Россия компенсирует нанесенный войной ущерб.

Решение было принято с целью привлечения к этой инициативе государств-членов, которые выступают против поставки оружия Киеву.

"Болгария примет участие в предоставлении ссуды в размере 20 млрд евро на невоенную поддержку Украины. В Украине проживает огромная диаспора болгар, и мы стремимся сосредоточить нашу поддержку именно на этой сфере. Мы внесем свой вклад, но Болгария не будет выделять средств на вооружение", - сообщил Радев на саммите Европейского Союза.

При этом ранее Радев заявлял, что страна больше не будет участвовать в предоставлении новой финансовой помощи Евросоюзу для Украины на 70 млрд евро, о которой просил президент Владимир Зеленский.

Также премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не будет участвовать в новом кредите Евросоюза для Украины на 45 миллиардов евро, отметив, что помощь Киеву "лишь продолжает страдание".

При этом Фицо заявлял о готовности использовать право вето при принятии бюджета Европейского Союза, если от Братиславы потребуют поддержать новый заем Украины.