Больше покупают украинскую агропродукцию Испания, Нидерланды, Италия и Германия

Испания, Нидерланды, Италия и Германия стали крупнейшими импортерами украинской агропродукции, совокупный объем которой составил миллиарды долларов.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил Комитет аграрной и земельной политики со ссылкой на Минагрополитики.

Там отметили, что, несмотря на военное положение, Украина продолжает обеспечивать продовольственную безопасность в мире. Наибольшие объемы украинской агропродукции импортируют европейские страны: Испания ($2,7 млрд), Нидерланды ($1,6 млрд), Италия ($1,3 млрд) и Германия ($1,2 млрд).

В настоящее время отрабатываются возможности выхода на новые рынки. В планах на 2025 год выйти на 31 новый рынок, в том числе в странах Африки, Ближнего Востока и Китая. В то же время, главной задачей является переход от сырьевой модели экономики к модели с добавленной стоимостью.

Отмечается, что в настоящее время годовой агроэкспорт Украины составляет $24,5 млрд, тогда как в Польше этот показатель значительно выше — $56 млрд. Такая существенная разница объясняется тем, что средняя цена тонны украинской продукции составляет $309, в то время как в Польше — $1560.

"Это благодаря тому, что в ЕС перерабатывают продукцию и экспортируют ее с добавленной стоимостью, а Украина продает за границу зерно, почти не перерабатывая его", — говорится в сообщении комитета.

Только за последний год Украина экспортировала 40,04 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, из которых 1,668 млн тонн было отгружено с начала текущего месяца.

В частности, с начала текущего сезона экспортировано: пшеницы – 15,566 млн тонн; ячменя – 2,314 млн тонн; ржи – 10,8 тыс. тонн; кукурузы – 21,565 млн тонн.

Напомним, по состоянию на конец марта Украина экспортировала 32,389 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2024/25 маркетингового года. Только в марте было отгружено 3,206 млн тонн.