Большинство МПБ планируют расширение бизнеса, несмотря на экономическую нестабильность и войну

Два из трех малых и средних предприятий (МПБ) в Украине планируют расширение своего бизнеса в 2025 году, несмотря на сложные условия войны и экономическую нестабильность.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Индекс настроений малого бизнеса, представленного Европейской Бизнес Ассоциацией в рамках проекта Unlimit Ukraine при поддержке OLX Украина и Райффайзен Банка.

О результатах исследования

В целом, в 2024 году интегральная оценка индекса снизилась до 2,3 балла из 5 возможных (в 2023 году – 2,5), что свидетельствует об отрицательной динамике настроений предпринимателей.

В то же время малый бизнес оценивает текущую ситуацию несколько лучше, чем в разгар пандемии коронавируса, когда был зафиксирован исторический минимум Индекса – 2,2 балла в 2020 году.

В 2024 году все составляющие Индекса настроений малого бизнеса продемонстрировали падение, в частности оценки текущего состояния МПБ, изменений за последние полгода, ожиданий на следующие полгода и оценки экономической ситуации. Самый низкий показатель получила оценка экономической ситуации — 1,9 балла, а самый высокий — прогнозы изменений на следующие 6 месяцев — 2,6 балла.

В настоящее время 21% предпринимателей считают, что их бизнес процветает (против 19% в 2023 году), а 27,5% оценивают ситуацию как нейтральную.

В то же время, доля тех, кто оценивает положение дел плохо, увеличилась с 39% до 51,5%. Динамика оценок за последние 6 месяцев показывает негативный тренд: 62% предпринимателей сообщили об ухудшении ситуации, 26% не зафиксировали изменения, а 12% отметили улучшение.

Какие прогнозы и намерения на 2025 год

Прогнозы на следующие полгода стали более сдержанными. Лишь 22% предпринимателей ожидают улучшения (было 37%), в то время как 47% считают, что ситуация ухудшится (было 35%). Доля тех, кто не ожидает перемен, выросла до 31%.

Предприниматели преимущественно отрицательно оценивают экономическую ситуацию в Украине. 54% считают ее неблагоприятной, 41% катастрофической, и только 5% оценивают ситуацию как благоприятную.

Намерения МПБ по расширению бизнеса несколько уменьшились. Доля предпринимателей, планирующих расширение, снизилась с 79% до 67%.

Однако 25% из них планируют запуск новых направлений производства, 13% – расширение географии деятельности, а 14% – выход на международные рынки. В то же время, 17% компаний уже занимаются экспортом товаров и услуг, что является ростом по сравнению с 14% в 2023 году.

Война, вне всякого сомнения, внесла свои коррективы в планы бизнеса. В частности, значительно уменьшилось количество предпринимателей, планирующих привлекать средства — с 80% до 62%. Основные источники финансирования бизнеса:

Собственные средства – 47%.

Грантовые программы – 21%.

Кредиты – 16%.

Инвестиции – 10%.

Среди предпринимателей, которые планируют привлекать финансирование, увеличилась доля рассчитывающих на собственные средства и кредиты. Доля, считающая кредитование недоступным, уменьшилась с 42% до 34%. 22% предпринимателей отметили рост возможностей кредитования.

67% бизнесов используют цифровые каналы для продаж, а доля продающих только онлайн выросла с 15% до 24%.

Главными вызовами для малого бизнеса остаются война, низкая покупательная способность населения, рост цен, нестабильность экономики, атаки на энергосистему и фискальное давление.

Справка:

Индекс настроений малого бизнеса проводится Европейской Бизнес Ассоциацией с 2017 г. в рамках проекта Unlimit Ukraine. Целью исследования является мониторинг оценок и настроений малого бизнеса, а также анализ точек роста для стимулирования его развития. В 2024 году партнерами проекта стали OLX Украина и Райффайзен Банк. Исследование длилось с 1 по 31 декабря 2024 года, и в нем приняли участие 1716 физических лиц-предпринимателей.

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