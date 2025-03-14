Большой сети валютных обменников аннулировали лицензию: в чем причина

Национальный банк Украины на основании собственного заявления ООО "Международная финансовая компания "Аверс" отозвал единственную имеющуюся у него лицензию на осуществление наличного обмена валют.

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Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что такое решение Комитет по надзору и регулированию деятельности рынков небанковских финансовых услуг принял 12 марта 2025 года.

Также ООО "МФК "Аверс" исключено из Государственного реестра финансовых учреждений из-за того, что это была единственная лицензия финансовой компании.

По данным "Опендатабот", бенефициарным владельцем ООО "МФК "Аверс" является предприниматель Олег Бойко.

Компания оказывала услуги по обмену валют на финансовом рынке Украины.

По данным на сайте НБУ, по состоянию на начало 2025 года МФК "Аверс" насчитывала в разных регионах Украины 111 пунктов обмена валюты.

ООО "МФК "Аверс" является правопреемником прав и обязательств АК "Финансовая компания "Аверс", которое являлось правопреемником всех прав и обязанностей, которое в свою очередь являлось правопреемником правопреемником ПАБ "Кредит оптима банк", которое являлось правопреемником ООО "Укрфинансбанк",

Ранее сообщалось, что Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу Национального банка и упразднил решение судов предыдущих инстанций. Суд подтвердил правомерность решений НБУ по аннулированию лицензий и исключению из Государственного реестра финансовых учреждений ООО "Финод", которое занималось обменом валют.

Напомним, что Национальный банк аннулировал лицензию одесского ООО "Финод" 21 августа 2023 года.